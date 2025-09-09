Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos
Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos
Luego de una larga batalla judicial y dos años de distancia forzada, pudo compartir dos jornadas con Paco y Mateus en Brasil
El último fin de semana en San Pablo, en Brasil, marcó un antes y un después en la vida de Herman Krause. Después de dos años de denuncias falsas, puertas cerradas y una lucha judicial que parecía interminable, el vecino de La Plata pudo volver a ver a sus hijos, Paco y Mateus. No fue un encuentro fácil: la distancia, las cicatrices del tiempo y la manipulación ejercida sobre los chicos le dieron un marco de tensión a cada instante. Pero, pese a todo, la emoción del reencuentro prevaleció.
“Sentí nervios, angustia, emoción, un montón de cosas. El primer día que los vi sentaditos los quería abraza. Obviamente que lo que más dolió es la distancia que había, pero de a poquito nos vamos acercando”, contó Krause a EL DIA, todavía conmovido por lo vivido en estas últimas horas.
El encuentro se dio en el marco del plan de revinculación ordenado por el juez federal de San Pablo, Castrianni De Mello. Las reuniones tuvieron lugar en un shopping, bajo la supervisión de una asistente social y de una psicóloga, designadas para acompañar a los chicos y facilitar la contención emocional. Según lo dispuesto, Krause tiene la posibilidad de verlos durante seis jornadas a lo largo de septiembre, además de llamados virtuales por Zoom.
La primera jornada fue más larga de lo previsto. “Me decían que tal vez iba a ser un ratito, diez minutos, media hora. Pero terminamos estando dos horas. Y al día siguiente, tres. Fue mejor de lo que pensábamos”, relató Herman. Para el reencuentro preparó una torta y llevó algunos regalos que había guardado especialmente: camisetas de Estudiantes, mensajes de los compañeritos de la escuela y objetos que buscaban acercar a los nenes a su vida en La Plata.
“Ellos al principio estaban muy callados, muchos no me hablaban. Pero con la intervención de la psicóloga se fue dando de a poco y logramos conversar. Lo importante es que sea lo más normal posible: hablar de la escuela, de los amigos, de las cosas cotidianas. Yo quiero que estén tranquilos, que sepan que acá los esperan, que los aman”, explicó.
El segundo día, los temores iniciales fueron cediendo. “No sabía con qué me iba a encontrar, pero por suerte se fueron soltando de a poquito. Yo creo que cada fin de semana esa distancia del primer momento se va a ir diluyendo”, sostuvo.
El plan de revinculación se extenderá, en principio, hasta el 22 de septiembre, con posibilidad de prórroga si el juez lo considera necesario. Krause sabe que no será un proceso sencillo: “Es lógico después de todo lo que pasó. Por eso me apoyo en los profesionales que nos acompañan, porque ayudan a que se sientan contenidos”.
Lo cierto es que cada encuentro, cada gesto y cada palabra se convierten para él en una conquista. “El objetivo es que los chicos se sientan cómodos, que sepan que pueden confiar. Yo solo quiero que sientan que estoy ahí, que nunca dejé de estar, aunque nos hayan separado de esta manera”.
La historia de Krause es la de un padre que pasó de compartir la vida cotidiana con sus hijos en City Bell a no poder verlos más por falsas denuncias y maniobras judiciales.
En 2023, su expareja Magalhaes de Lima lo denunció por violencia familiar en La Plata, acusaciones que fueron desestimadas por falta de pruebas. Poco después, presentó otra denuncia aún más grave, por presunto abuso sexual contra ella y los menores. Esa imputación derivó en que se le prohibiera cualquier contacto con Paco y Mateus. Un año después, esa causa también fue archivada. Pero para entonces, Magalhaes ya había cruzado ilegalmente la frontera con los chicos.
