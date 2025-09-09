Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |EL REENCUENTRO, ENTRE NERVIOS, LÁGRIMAS Y ESPERANZA

Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años

Luego de una larga batalla judicial y dos años de distancia forzada, pudo compartir dos jornadas con Paco y Mateus en Brasil

Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años

El platense viajó a San Pablo y logró reencontrarse con Paco y Mateus

9 de Septiembre de 2025 | 02:51
Edición impresa

El último fin de semana en San Pablo, en Brasil, marcó un antes y un después en la vida de Herman Krause. Después de dos años de denuncias falsas, puertas cerradas y una lucha judicial que parecía interminable, el vecino de La Plata pudo volver a ver a sus hijos, Paco y Mateus. No fue un encuentro fácil: la distancia, las cicatrices del tiempo y la manipulación ejercida sobre los chicos le dieron un marco de tensión a cada instante. Pero, pese a todo, la emoción del reencuentro prevaleció.

“Sentí nervios, angustia, emoción, un montón de cosas. El primer día que los vi sentaditos los quería abraza. Obviamente que lo que más dolió es la distancia que había, pero de a poquito nos vamos acercando”, contó Krause a EL DIA, todavía conmovido por lo vivido en estas últimas horas.

El encuentro se dio en el marco del plan de revinculación ordenado por el juez federal de San Pablo, Castrianni De Mello. Las reuniones tuvieron lugar en un shopping, bajo la supervisión de una asistente social y de una psicóloga, designadas para acompañar a los chicos y facilitar la contención emocional. Según lo dispuesto, Krause tiene la posibilidad de verlos durante seis jornadas a lo largo de septiembre, además de llamados virtuales por Zoom.

La primera jornada fue más larga de lo previsto. “Me decían que tal vez iba a ser un ratito, diez minutos, media hora. Pero terminamos estando dos horas. Y al día siguiente, tres. Fue mejor de lo que pensábamos”, relató Herman. Para el reencuentro preparó una torta y llevó algunos regalos que había guardado especialmente: camisetas de Estudiantes, mensajes de los compañeritos de la escuela y objetos que buscaban acercar a los nenes a su vida en La Plata.

“Ellos al principio estaban muy callados, muchos no me hablaban. Pero con la intervención de la psicóloga se fue dando de a poco y logramos conversar. Lo importante es que sea lo más normal posible: hablar de la escuela, de los amigos, de las cosas cotidianas. Yo quiero que estén tranquilos, que sepan que acá los esperan, que los aman”, explicó.

El segundo día, los temores iniciales fueron cediendo. “No sabía con qué me iba a encontrar, pero por suerte se fueron soltando de a poquito. Yo creo que cada fin de semana esa distancia del primer momento se va a ir diluyendo”, sostuvo.

LE PUEDE INTERESAR

La Plata marcha contra las falsas denuncias

LE PUEDE INTERESAR

Velocidad, choque y casi una tragedia en la 122

EL FUTURO INMEDIATO

El plan de revinculación se extenderá, en principio, hasta el 22 de septiembre, con posibilidad de prórroga si el juez lo considera necesario. Krause sabe que no será un proceso sencillo: “Es lógico después de todo lo que pasó. Por eso me apoyo en los profesionales que nos acompañan, porque ayudan a que se sientan contenidos”.

Lo cierto es que cada encuentro, cada gesto y cada palabra se convierten para él en una conquista. “El objetivo es que los chicos se sientan cómodos, que sepan que pueden confiar. Yo solo quiero que sientan que estoy ahí, que nunca dejé de estar, aunque nos hayan separado de esta manera”.

La historia de Krause es la de un padre que pasó de compartir la vida cotidiana con sus hijos en City Bell a no poder verlos más por falsas denuncias y maniobras judiciales.

En 2023, su expareja Magalhaes de Lima lo denunció por violencia familiar en La Plata, acusaciones que fueron desestimadas por falta de pruebas. Poco después, presentó otra denuncia aún más grave, por presunto abuso sexual contra ella y los menores. Esa imputación derivó en que se le prohibiera cualquier contacto con Paco y Mateus. Un año después, esa causa también fue archivada. Pero para entonces, Magalhaes ya había cruzado ilegalmente la frontera con los chicos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027

El peronismo ganó en La Plata: Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo

Resultados barrio por barrio: así votaron en La Plata

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Cimbronazo económico: dólar disparado, derrumbe las acciones argentinas y el riesgo país arriba de los 1.100 puntos

VIDEO. El polémico gesto de Lali Espósito contra Karina Milei en medio del escándalo por presuntas coimas

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
+ Leidas

Escándalo por posteos de un candidato local de LLA

El plantel del Rojo emitió un duro comunicado

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos

Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida

Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios

El último concierto: la Scaloneta cierra ante Ecuador

Drástica decisión que tomó Carlos Alcaraz
Últimas noticias de Policiales

Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo

Defendió a su mamá de un asalto y lo mataron

La Plata marcha contra las falsas denuncias

Velocidad, choque y casi una tragedia en la 122
La Ciudad
Sube el dólar, bajan las ventas: comerciantes esperan impacto en precios
Reclaman un mapa de ruidos en la Ciudad
Con asesoría y planificación, arquitectos asistirán a clubes
Cocheras aumentaron hasta un 10 por ciento en septiembre
Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia
Deportes
El último concierto: la Scaloneta cierra ante Ecuador
Lionel Scaloni: “Messi se tomará su tiempo para poder decidir”
Nicolás Otamendi llevará el brazalete de capitán en Guayaquil
Bolivia y Venezuela quieren el Repechaje
Túnez también sacó boleto para el Mundial
Espectáculos
Furor por “El conjuro”: el terror copa los cines y desplaza a Francella
Ligia Piro: “No me quiero quedar con las ganas de cantar nada”
¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador
Adiós a Rick Davies, la inigualable voz de Supertramp
“Alicia (o cómo narrar el olvido)” El ejercicio de la memoria en escena
Información General
Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina
Médicos argentinos ganaron el “Óscar de la retina” por una cirugía ocular
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla