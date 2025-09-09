Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Editorial

La democracia exige participación

La democracia exige participación
9 de Septiembre de 2025 | 01:50
Edición impresa

Los resultados de las elecciones del domingo demostraron una vez más la existencia de un numeroso sector de la ciudadanía para el que la incondicionalidad con un líder o un partido es cosa del pasado.

Fue notable, en este caso, la escasa participación de los ciudadanos y ello deja planteada una situación casi crítica, porque para la vigencia y fortaleza de la democracia el involucramiento de las personas es vital y más aún debería serlo en el seno de los partidos cuando se eligen los candidatos. Esto último no debería ser obligatorio legalmente, pero es una exigencia moral de la República para lograr el buen funcionamiento de las instituciones, entre las cuales los partidos son un elemento esencial.

La amplia victoria del oficialismo provincial le genera mayores obligaciones y entre ellas la de recuperar lo que le corresponde a la Provincia por la recaudación del Estado Nacional al que tributan los bonaerenses.

Para eso no deben existir prejuicios ideológicos y tal vez sea conducente actuar coordinadamente con otras jurisdicciones, aunque sus gobernantes sean de distintos signos políticos.

Junto con la obtención de los imprescindibles fondos que requieren la salud, la educación y la seguridad de los bonaerenses es necesario que las autoridades actúen bajo el principio de la mayor austeridad, palabra que suena a pasado y que las designaciones de personal en todas las áreas se hagan por concurso, por concurso realmente.

Por lo demás, en un mundo donde las grandes potencias han abandonado la idea de aplicar dogmáticamente esquemas ideológicos, ya sea liberales o estatistas a ultranza, como lo han hecho China, que aceptó la propiedad privada de industrias hasta extranjeras y Estados Unidos, que evoluciona rápidamente entrometiéndose especialmente en industrias tecnológicas que considera como factor de la seguridad nacional.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

La elección: del “duro golpe” a “la paliza”

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

Finalmente, cabe aludir a una cuestión fundamental: la designación de jueces. El oficialismo tendrá mayoría propia en el Senado, que resuelve la designación de magistrados a propuesta del Poder Ejecutivo y eso debe ser motivo de la mayor amplitud de criterio para nombrar magistrados probos, sin subordinación partidaria y una actitud públicamente reconocida de respeto por los valores y principios de la Constitución Nacional y de la Provincia.

De acuerdo con la forma en que se lleve a cabo esta función del Poder Ejecutivo compartida con el Senado podrá definirse el grado de compromiso de sus integrantes por el sistema democrático.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027

El peronismo ganó en La Plata: Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo

Resultados barrio por barrio: así votaron en La Plata

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Cimbronazo económico: dólar disparado, derrumbe las acciones argentinas y el riesgo país arriba de los 1.100 puntos

VIDEO. El polémico gesto de Lali Espósito contra Karina Milei en medio del escándalo por presuntas coimas

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
+ Leidas

Escándalo por posteos de un candidato local de LLA

El plantel del Rojo emitió un duro comunicado

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos

Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida

Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios

El último concierto: la Scaloneta cierra ante Ecuador

Drástica decisión que tomó Carlos Alcaraz
Últimas noticias de Opinión

La razón por la cual el resultado electoral puede obligar a Milei a recalcular todo

Un paso para restablecer el equilibrio entre los poderes

Brasil siente el impacto del tarifazo de EE UU

Expectativas por el regreso del tren a la estación de 1 y 44
Información General
Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina
Médicos argentinos ganaron el “Óscar de la retina” por una cirugía ocular
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Deportes
El último concierto: la Scaloneta cierra ante Ecuador
Lionel Scaloni: “Messi se tomará su tiempo para poder decidir”
Nicolás Otamendi llevará el brazalete de capitán en Guayaquil
Bolivia y Venezuela quieren el Repechaje
Túnez también sacó boleto para el Mundial
Policiales
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
Defendió a su mamá de un asalto y lo mataron
Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años
La Plata marcha contra las falsas denuncias
Velocidad, choque y casi una tragedia en la 122
Espectáculos
Furor por “El conjuro”: el terror copa los cines y desplaza a Francella
Ligia Piro: “No me quiero quedar con las ganas de cantar nada”
¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador
Adiós a Rick Davies, la inigualable voz de Supertramp
“Alicia (o cómo narrar el olvido)” El ejercicio de la memoria en escena

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla