En La Plata sigue el sol radiante a la espera de la primavera

La nueva semana en La Plata y alrededores sigue con buen clima. Todavía habrá algo de frío en las franjas matinales pero con leve ascenso de las temperaturas entre la mañana y la noche, a la espera de la llegada de la primavera.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevé un martes con neblina en la madrugada, cielo entre despejado y algo nublado durante el día, pasando a parcialmente nublado en la noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 6 grados de mínima y 21 de máxima.
Para el miércoles se aguarda cielo entre mayormente y parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 9 y 22 grados.
El jueves, en tanto, se presenta con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; acompañado de temperaturas de entre 8 y 22 grados.
