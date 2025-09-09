Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |TREMENDA VERSIÓN

¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador

Alperovich y Mirra en la única foto juntos que trascendió

9 de Septiembre de 2025 | 03:45
Condenado por abuso sexual contra su sobrina, pero beneficiado con la prisión domiciliaria y viviendo en un millonario departamento en Puerto Madero, el ex gobernador tucumano José Alperovich volvería a ser padre a los 70 años, tras trascender que su pareja, la ex “Gran Hermano” Marianela Mirra, estaría en la dulce espera a los 41 años.

La versión la contó ayer Fernanda Iglesias en “Puro Show”, programa que se emite por el trece. Según la periodista, Mirra fue “la semana pasada a realizarse un tratamiento de inseminación para tener un hijo con él”. El lugar elegido habría sido “la misma clínica a la que acudió Rocío Marengo”.

Según Iglesias, la versión fue confirmada por empleados del centro médico. “Me lo confirmó gente que trabaja en la clínica. Cabe recordar que en su momento Marianela había manifestado que no deseaba tener hijos mientras él estuviera en prisión, pero aparentemente hay amor y el deseo de convertirse en padres”, reveló la panelista.

La noticia sorprende no solo porque la ex ganadora del reality había anunciado en marzo a través de sus redes sociales su separación del ex funcionario y, a juzgar por sus declaraciones, en no muy buenos términos. Ello lo acusó de ingrato y de desagradecido, entre otras cuestiones.

Sin embargo, la tormenta pasó y, según Iglesias, “al mes volvió con él y se fue a vivir Puerto Madero”, donde el convicto goza del beneficio de la prisión domiciliaria por tener más de 70 años.

 

