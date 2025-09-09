Registros Automotores: la Justicia respaldó el reclamo de Provincia y ratificó su potestad tributaria

La Sala I de la Cámara Federal de La Plata falló a favor de la provincia de Buenos Aires y dejó sin efecto la cautelar que había suspendido la Resolución Normativa 26/2024 de ARBA, lo que permite que los Registros Seccionales de la DNRPA sigan actuando como agentes de recaudación de los impuestos Automotor y de Sellos.

El pronunciamiento constituye un revés para el Gobierno nacional, que había intentado frenar la medida mediante una presentación del ministerio de Justicia de Nación.

En su resolución, la Cámara subrayó que esta práctica se mantiene desde hace 34 años sin afectar la actividad registral y advirtió que suspenderla ocasionaría un grave perjuicio al erario bonaerense sin generar daño al Estado nacional.

Fuentes de la administración provincial destacaron que el fallo “ratifica las potestades tributarias de las provincias y, en particular, su facultad para administrar tributos directos”. En ese sentido, consideraron la decisión como “un triunfo del federalismo y de las autonomías provinciales”.

El Tribunal también recordó que los actos administrativos tienen presunción de validez y que las medidas cautelares contra ellos requieren un estricto cumplimiento de requisitos que en este caso no se verificaron.

Con esta decisión, los Registros Seccionales deberán continuar con las prácticas habituales de percepción y/o retención de impuestos, tal como lo establece el Código Fiscal bonaerense y la normativa vigente.