Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define hoy el Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

Información General

Registros Automotores: la Justicia respaldó el reclamo de Provincia y ratificó su potestad tributaria

La Cámara Federal de La Plata dejó sin efecto una presentación impulsada por el ministerio de Justicia de Nación

Registros Automotores: la Justicia respaldó el reclamo de Provincia y ratificó su potestad tributaria
9 de Septiembre de 2025 | 12:57

Escuchar esta nota

La Sala I de la Cámara Federal de La Plata falló a favor de la provincia de Buenos Aires y dejó sin efecto la cautelar que había suspendido la Resolución Normativa 26/2024 de ARBA, lo que permite que los Registros Seccionales de la DNRPA sigan actuando como agentes de recaudación de los impuestos Automotor y de Sellos.

El pronunciamiento constituye un revés para el Gobierno nacional, que había intentado frenar la medida mediante una presentación del ministerio de Justicia de Nación.

En su resolución, la Cámara subrayó que esta práctica se mantiene desde hace 34 años sin afectar la actividad registral y advirtió que suspenderla ocasionaría un grave perjuicio al erario bonaerense sin generar daño al Estado nacional.

Fuentes de la administración provincial destacaron que el fallo “ratifica las potestades tributarias de las provincias y, en particular, su facultad para administrar tributos directos”. En ese sentido, consideraron la decisión como “un triunfo del federalismo y de las autonomías provinciales”.

El Tribunal también recordó que los actos administrativos tienen presunción de validez y que las medidas cautelares contra ellos requieren un estricto cumplimiento de requisitos que en este caso no se verificaron.

Con esta decisión, los Registros Seccionales deberán continuar con las prácticas habituales de percepción y/o retención de impuestos, tal como lo establece el Código Fiscal bonaerense y la normativa vigente.

LE PUEDE INTERESAR

Robado por nazis: encuentran un Stradivarius valuado en más de 8,5 millones de euros

LE PUEDE INTERESAR

13 mil millones de euros: quiénes se repartirán la fortuna de Giorgio Armani
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Cómo harán las billeteras digitales para retener Ingresos Brutos en la Provincia

De invitado a cancelado: Estudiantes presentó una charla y luego la suspendió

Sin clases este jueves en las escuelas de La Plata: ¿qué va a pasar en la UNLP?

El kirchnerismo reaviva la interna en el PJ pese al triunfo

Escándalo por posteos de un candidato local de LLA

En el último concierto, Argentina cierra ante Ecuador: formaciones, hora y TV

Drástica decisión que tomó Carlos Alcaraz

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios
Últimas noticias de Información General

Robado por nazis: encuentran un Stradivarius valuado en más de 8,5 millones de euros

13 mil millones de euros: quiénes se repartirán la fortuna de Giorgio Armani

Un error en miles de pasaportes impide viajar y piden a argentinos que los devuelvan: cómo detectarlos

Los números de la suerte del sábado 6 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla