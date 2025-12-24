El mensaje de Milei por las Fiestas: "Abróchense los cinturones"
A pocas horas de la Nochebuena, EL DIA salió a las calles de La Plata para consultar a vecinos sobre qué prepararán en sus casas para la cena navideña. Entre platos tradicionales y decisiones condicionadas por la economía de este año, la escena que se repite en distintos barrios es la de familias que se organizan para compartir el menú y colaborar entre todos.
“En lo salado seguro hacemos un asadito, carne… eso no puede faltar”, dice Claudia, una vecina mientras camina por su barrio, destacando la importancia del asado, un clásico argentino que también ocurre en Navidad incluso con el calor de diciembre.
Muchos platenses mencionaron platos típicos del país que se han incorporado a la tradición navideña, como el vitel toné, el matambre arrollado, el pionono salado, los tomates rellenos y distintos escabeches, preparados con antelación para soportar las altas temperaturas.
“Vamos a hacer unos… una colita de cuadril rellena, y después pionono, y mi hija va a preparar unos pescetos en escabeche”, contó Gustavo, detallando varios de los platos que estarán sobre la mesa.
La economía también se coló en los testimonios: ante los altos costos actuales, varias familias señalaron que en lugar de cortes más caros de carne, este año optarán por pollo al horno o relleno, más accesible para muchos bolsillos.
“Por los costos… está difícil realmente. Estamos planeando hacer un poco de pollo relleno,” explicó otra vecina.
Aun así, la tradición de compartir parece imponerse por sobre las dificultades. Los entrevistados coincidieron en que cada familia llevará algo para la cena y que se organizan para repartir responsabilidades entre lo salado y lo dulce.
“Nos repartimos lo que llevamos la noche de Navidad y por eso lo vamos organizando con tiempo,” comentó otra mujer, señalando la colaboración familiar.
En cuanto a lo dulce, los clásicos pan dulce, budín y especialidades caseras también estarán presentes, junto con frutos secos y confitería típica de estas fechas en Argentina.
Por último, la mesa navideña platense —como en gran parte del país— mezcla sabores frescos, preparaciones frías y el ritual del asado, adaptándose a la vez al verano austral y a las circunstancias económicas. Entre risas y antojos, los vecinos esperan que la comida se convierta en el centro de una celebración familiar que reúne generaciones.
