Moretti denunció un "golpe de estado" en San Lorenzo y defendió su gestión: "Me tienen que dar una parte del estadio”

Marcelo Moretti, ex presidente de San Lorenzo, volvió a protagonizar una insólita defensa en medio del escándalo que lo involucra por presuntas coimas y aseguró que “si me tienen que devolver la plata que puse, me tienen que dar una parte del estadio”.
La declaración se dio durante una entrevista radial en la que también subrayó que su destitución fue “un golpe de Estado”. Moretti, que dejó a San Lorenzo en una gravísima crisis institucional, reconoció estar seguro de que “la Justicia me va a dar la razón porque esto fue un golpe de Estado”.
En este contexto, adelantó que solicitará que se reconsidere la sentencia en primera instancia y que en caso de ser necesario apelará ante la Cámara civil.
Por otra parte, detalló que “de mi bolsillo en dos años puse 400 mil dólares. Todos los aportes están debidamente registrados. Entre todos se hizo una vaquita de siete u ocho millones de dólares”.
Por último, remarcó que “nunca le reclamé nada al club ni le inicié un juicio y tengo mutuos vencidos”, y añadió: “No soy político, soy abogado. Armé mal la lista y me traicionaron muchas personas”.
El escándalo que involucra a Moretti se debe a una cámara oculta que se presentó en un programa de televisión, donde se ve al abogado y ex presidente del “Ciclón” mientras recibe un fajo de billetes de 100 dólares para fichar a un juvenil.
Todo este conflicto derivó en la acefalía de San Lorenzo y la convocatoria a elecciones anticipadas, donde la Asamblea Extraordinaria eligió a Sergio Costantino como presidente transitorio luego de imponerse sobre Matías Lammens por solo cuatro votos.
San Lorenzo tendrá un mercado durísimo por delante, ya que tiene la urgencia de vender varios jugadores para levantar las inhibiciones que rondan los cuatro millones de dólares.
