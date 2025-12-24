Un policía de civil mató a dos delincuentes que intentaron robarle el auto en Quilmes

Papá Noel se acerca a La Plata: seguí su recorrido en vivo y en directo
Un efectivo de la Policía de la Ciudad que cumple funciones en el área de Bomberos, Transporte Forense, mató a dos presuntos delincuentes que intentaron robarle el vehículo en la mañana de Nochebuena en Quilmes Oeste.
El hecho se produjo cerca de las 11.40 en la avenida General Acha al 1800, esquina San Mauro Castelverde, en el barrio Parque Calchaquí, cuando el bombero, que estaba de franco y vestido de civil, se dirigía a su Peugeot 207 estacionado frente a su domicilio.
Una pareja que se trasladaba en una moto de color oscuro lo interceptó con la intención de robarle el auto, y ambos descendieron con un arma de fuego en mano para intimidarlo, según fuentes consultadas por Infobae.
El bombero se identificó como personal policial, dio la voz de alto y extrajo su pistola reglamentaria Bersa calibre 9 mm, con la que respondió al ataque armado. Según la reconstrucción oficial, repelió la agresión y efectuó varios disparos contra los asaltantes, provocando la muerte de ambos.
Una de las víctimas cayó sin vida en el lugar, mientras que el cómplice logró huir a pie, aunque testigos que alertaron al 911 señalaron que corría con dificultad, lo que llevó a sospechar que estaba herido. Una vez localizado a pocas cuadras, también fue hallado sin vida en la vía pública.
Personal del SAME constató el fallecimiento de los dos sospechosos tras su arribo al sitio. Los investigadores secuestraron la motocicleta utilizada por los agresores, una Honda Wave, la cual no presentaba impedimentos legales según los registros consultados.
La causa quedó a cargo de la Comisaría 9ª de Quilmes, con apoyo de la Seccional 3ª y del Grupo Técnico Operativo (GTO), que preservaron la escena para la intervención de Policía Científica. El fiscal de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Quilmes impartió directivas para avanzar con las actuaciones, ordenó el secuestro del vehículo y del arma utilizada por el bombero y le tomó declaración en relación con la legítima defensa.
Hasta el momento, no se difundieron oficialmente las identidades de los fallecidos ni se consignan antecedentes de los mismos, en línea con las prácticas habituales de reserva de datos en causas en curso.
Este hecho se suma a otros episodios recientes en los que agentes policiales actuaron en situaciones de intento de robo fuera de servicio, lo que reaviva el debate sobre seguridad personal y legítima defensa en el Conurbano.
