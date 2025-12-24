Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Nasry Asfura, apoyado por Donald Trump, es el nuevo presidente de Honduras

24 de Diciembre de 2025 | 19:19

El empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, fue proclamado oficialmente este miércoles nuevo presidente de Honduras, tres semanas después de unas elecciones marcadas por el estrecho margen de diferencia y denuncias de fraude.

Su triunfo marca el regreso de la derecha al poder, tras cuatro años de mandato de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, y acentúa el avance de gobiernos conservadores en la región luego de los giros de Chile, Bolivia, Perú y Argentina.

Asfura, de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso con una ventaja de menos de un punto porcentual sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha, quien exigía un amplio recuento de votos ante supuestas irregularidades.

El empresario de la construcción, quien asumirá el 27 de enero, conquistó la presidencia en su segundo intento, esta vez con el respaldo de Trump, empeñado en consolidar un bloque de derecha en Latinoamérica, donde sin embargo la izquierda gobierna Brasil y México, sus dos principales economías.

"Estados Unidos felicita al presidente electo (...) y espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio", escribió en X el secretario de Estado, Marco Rubio.

En la antesala de los comicios del 30 de noviembre, a una sola vuelta, Trump amenazó con recortar la ayuda a uno de los países más pobres de Latinoamérica si no votaban por su candidato.

Y redobló la apuesta al indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), del Partido Nacional de Asfura, cuando purgaba 45 años de cárcel en Estados Unidos por facilitar el envío de cientos de toneladas de cocaína a ese país.

Trump considera que Hernández fue víctima de una injusticia del presidente demócrata Joe Biden. En medio de las dilaciones para proclamar al ganador, el republicano también revocó la visa a un magistrado electoral.

Violencia y polarización 

Asfura, conocido por sus apelativos de "Tito" y "Papi a la orden", ha agradecido ese apoyo al recordar que Estados Unidos es el principal socio comercial del país y que allí viven dos millones de hondureños que aportan con sus remesas un tercio del PIB nacional.

El mandatario electo promete atraer inversión extranjera a la nación de 11 millones de habitantes y ha manifestado su intención de acercarse a Taiwán, luego de que la presidenta Castro restableciera relaciones con China en 2023.

Pero tendrá que gobernar un país aún más polarizado luego del proceso electoral, que según Castro está "seriamente cuestionado" por la falta de transparencia, la coacción de electores por parte de pandilleros y las "amenazas" de Trump.

Asfura también administrará un país que sufre el azote de los narcos y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que la presidenta Castro intentó combatir apoyada en un estado de excepción similar al de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.

Al igual que en el país vecino, organizaciones civiles denuncian que la estrategia derivó en violaciones de derechos humanos.

Y aunque bajaron los asesinatos, Honduras es aún uno de los países más violentos del continente con una tasa de homicidios de 27 por cada 100.000 habitantes en 2024.

 Proceso tortuoso 

Exalcalde de Tegucigalpa, Asfura tiene asegurado el apoyo de los militares, que juegan un rol clave en Honduras por cuenta de un largo historial de golpes de Estado. El último, en 2009, derrocó al presidente Manuel Zelaya, esposo de Castro.

El recién ascendido jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio, dijo que garantizará con "firmeza" el traspaso de mando.

Asfura fue proclamado ganador 24 días después de las elecciones, cuyo conteo preliminar se vio interrumpido varias veces por fallos informáticos. El CNE tenía plazo hasta el próximo martes para proclamar al vencedor.

Las denuncias de fraude crecieron a medida que la diferencia entre los punteros se estrechaba, lideradas por Nasralla y Moncada, relegada a un lejano tercer lugar.

Sin embargo, la misión de observación de la OEA descartó "indicios" de fraude.

El CNE habilitó entonces una revisión de actas con inconsistencias, antes de dar paso a la proclamación del ganador.

Honduras carece de un árbitro independiente, pues los tres partidos se reparten el poder en el consejo y tribunal electorales.

