Tolosa vuelve a latir al ritmo del candombe con su tradicional llamada colectiva de Navidad

Papá Noel se acerca a La Plata: seguí su recorrido en vivo y en directo
Papá Noel se acerca a La Plata: seguí su recorrido en vivo y en directo
Noche Buena y Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 24 y 25 de diciembre
Alerta Amarillo por tormentas en La Plata: cómo seguirá el clima para esta noche y Navidad
VTV en La Plata: desde cuándo rige el aumento para hacer el trámite, que pasa a costar casi $100.000
De Milei a Kicillof: el saludo de los políticos por la Navidad
El mensaje de Verón a los hinchas de Estudiantes para cerrar el año: “El 2026 tiene que ser mejor”
Anacleto y el mercado de pases de Gimnasia: "Hablé con Miramón y está hecho en un 50 o 60%"
Un nuevo accidente en la Ruta 36 dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas
VIDEO. A plena luz del día y en 15 segundos: así robaron una moto a metros de Plaza Italia y se escaparon
Cristina Kirchner pasará internada la Navidad tras una tomografía de abdomen: el nuevo parte médico
Zendaya y Tom Holland, ¿padres por primera vez?: las fotos que ilusionaron a sus fans
"Un día de paz mundial": el mensaje del papa León XIV para esta Navidad
El extraño posteo del hijo mayor de Christian Petersen tras la internación del chef
Denuncian que un supermercado de La Plata opera sin habilitación pese a reiteradas clausuras
VIDEO. Últimas compras navideñas en el centro de La Plata: qué regalos busca Papá Noel a horas de la Nochebuena
Cómo evitar accidentes en los festejos de Nochebuena: ¿sabías que un corcho puede dispararse a 80 Km/h?
Papá Noel a todo ritmo en La Plata: ya leyó más de 4.500 cartas y sigue la recorrida en los barrios
VIDEO. Qué tendrán los platenses en la mesa navideña: testimonios de los vecinos
"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Los carteles que causaron confusión en La República de los Niños
Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes de La Plata
La continuidad de Domínguez en Estudiantes: “Queremos que el técnico siga en el club”
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata
La interna del PJ ahora estalló en Lanús, otra comuna camporista
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Como cada 25 de diciembre desde hace más de dos décadas, el barrio de Tolosa se prepara para vivir una de sus expresiones culturales más emblemáticas: la llamada colectiva de candombe. La cita reunirá nuevamente a comparsas de La Plata y la región, que recorrerán las calles al compás de los tambores en una celebración que ya es parte de la identidad barrial.
La convocatoria está prevista a partir de las 18 en la esquina de 3 y 528, desde donde las agrupaciones comenzarán a concentrarse. Se estima que la llamada dará inicio al caer el sol y avanzará hasta la plaza ubicada en 1 y 530, acompañada por vecinos y visitantes que cada año se suman a la propuesta.
A diferencia de la tradicional llamada del 25 de Mayo -conocida como el “Candombe del 25”-, en la que cada comparsa desfila por separado y con su vestimenta característica, la llamada de Navidad se distingue por su formato colectivo. En esta ocasión, músicos y bailarines participan juntos en un gran “rejunte”, compartiendo el toque y el baile en una manifestación comunitaria y espontánea.
La iniciativa nació hace más de 20 años como un encuentro exclusivo del 25 de diciembre, aunque en los últimos tiempos también se replicó los días 1° y 6 de enero. El año pasado, la celebración reunió a más de 70 tambores y alrededor de 40 bailarinas, y para esta edición se espera una concurrencia similar o incluso mayor.
Consolidada como una tradición, la llamada colectiva de candombe invita a los vecinos de Tolosa, La Plata y localidades cercanas a disfrutar de una jornada donde la música, el baile y la cultura afro rioplatense vuelven a ocupar el espacio público, reafirmando el carácter festivo y comunitario de uno de los barrios históricos de la ciudad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí