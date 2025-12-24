Tolosa vuelve a latir al ritmo del candombe con su tradicional llamada colectiva de Navidad

Como cada 25 de diciembre desde hace más de dos décadas, el barrio de Tolosa se prepara para vivir una de sus expresiones culturales más emblemáticas: la llamada colectiva de candombe. La cita reunirá nuevamente a comparsas de La Plata y la región, que recorrerán las calles al compás de los tambores en una celebración que ya es parte de la identidad barrial.

La convocatoria está prevista a partir de las 18 en la esquina de 3 y 528, desde donde las agrupaciones comenzarán a concentrarse. Se estima que la llamada dará inicio al caer el sol y avanzará hasta la plaza ubicada en 1 y 530, acompañada por vecinos y visitantes que cada año se suman a la propuesta.

A diferencia de la tradicional llamada del 25 de Mayo -conocida como el “Candombe del 25”-, en la que cada comparsa desfila por separado y con su vestimenta característica, la llamada de Navidad se distingue por su formato colectivo. En esta ocasión, músicos y bailarines participan juntos en un gran “rejunte”, compartiendo el toque y el baile en una manifestación comunitaria y espontánea.

La iniciativa nació hace más de 20 años como un encuentro exclusivo del 25 de diciembre, aunque en los últimos tiempos también se replicó los días 1° y 6 de enero. El año pasado, la celebración reunió a más de 70 tambores y alrededor de 40 bailarinas, y para esta edición se espera una concurrencia similar o incluso mayor.

Consolidada como una tradición, la llamada colectiva de candombe invita a los vecinos de Tolosa, La Plata y localidades cercanas a disfrutar de una jornada donde la música, el baile y la cultura afro rioplatense vuelven a ocupar el espacio público, reafirmando el carácter festivo y comunitario de uno de los barrios históricos de la ciudad.