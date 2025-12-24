Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tolosa vuelve a latir al ritmo del candombe con su tradicional llamada colectiva de Navidad

Tolosa vuelve a latir al ritmo del candombe con su tradicional llamada colectiva de Navidad
24 de Diciembre de 2025 | 19:17

Escuchar esta nota

Como cada 25 de diciembre desde hace más de dos décadas, el barrio de Tolosa se prepara para vivir una de sus expresiones culturales más emblemáticas: la llamada colectiva de candombe. La cita reunirá nuevamente a comparsas de La Plata y la región, que recorrerán las calles al compás de los tambores en una celebración que ya es parte de la identidad barrial.

La convocatoria está prevista a partir de las 18 en la esquina de 3 y 528, desde donde las agrupaciones comenzarán a concentrarse. Se estima que la llamada dará inicio al caer el sol y avanzará hasta la plaza ubicada en 1 y 530, acompañada por vecinos y visitantes que cada año se suman a la propuesta.

A diferencia de la tradicional llamada del 25 de Mayo -conocida como el “Candombe del 25”-, en la que cada comparsa desfila por separado y con su vestimenta característica, la llamada de Navidad se distingue por su formato colectivo. En esta ocasión, músicos y bailarines participan juntos en un gran “rejunte”, compartiendo el toque y el baile en una manifestación comunitaria y espontánea.

La iniciativa nació hace más de 20 años como un encuentro exclusivo del 25 de diciembre, aunque en los últimos tiempos también se replicó los días 1° y 6 de enero. El año pasado, la celebración reunió a más de 70 tambores y alrededor de 40 bailarinas, y para esta edición se espera una concurrencia similar o incluso mayor.

Consolidada como una tradición, la llamada colectiva de candombe invita a los vecinos de Tolosa, La Plata y localidades cercanas a disfrutar de una jornada donde la música, el baile y la cultura afro rioplatense vuelven a ocupar el espacio público, reafirmando el carácter festivo y comunitario de uno de los barrios históricos de la ciudad.

 

