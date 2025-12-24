Un nuevo accidente en la Ruta 36 dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas

Un accidente de tránsito registrado este martes sobre la Ruta Provincial 36, en el partido de La Plata, dejó como saldo a dos mujeres heridas que debieron ser trasladadas a un hospital, informaron fuentes vinculadas a los servicios de emergencia y a medios locales.

El siniestro ocurrió en la Ruta 36 entre las calles 42 y 43, que conecta distintos sectores del corredor vial del Gran La Plata, cuando dos vehículos colisionaron por motivos que aún se encuentran bajo investigación policial. A raíz de la violencia del impacto, varias personas sufrieron lesiones, entre ellas las dos mujeres que fueron asistidas en el lugar y luego derivadas a un centro de salud para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales vinculadas a este episodio, aunque la circulación en el sector se vio interrumpida parcialmente mientras se realizaban las primeras pericias y se trabajaba en la normalización del tránsito.

Las autoridades trabajan para dar con las circunstancias que llevaron al choque, con el objetivo de esclarecer las causas y determinar si la velocidad, las condiciones climáticas o alguna maniobra imprudente influyeron en el desarrollo del accidente.

Equipos de emergencias viales permanecieron en la zona para brindar soporte a los ocupantes de los vehículos y coordinar la asistencia sanitaria necesaria, mientras que personal policial realiza las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación del hecho.

Una traza complicada

Hace tan solo cinco días, un grave accidente de tránsito volvió a enlutar a la ciudad de La Plata. El hecho se registró sobre la Ruta 36, a la altura del kilómetro 68, en la localidad de Lisandro Olmos, donde un automóvil volcó y provocó la muerte de una joven madre.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, el siniestro involucró a un Peugeot 408, dominio KZG-127, que circulaba en sentido hacia La Plata. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, lo que derivó en un violento vuelco. Como consecuencia del impacto, una mujer de 27 años, salió despedida del habitáculo y falleció en el lugar pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia.

A su vez, el domingo, un hombre que circulaba en motocicleta resultó internado en estado grave tras protagonizar un accidente de tránsito en la Ruta 36.

Rápidamente, personal de los servicios de emergencia y de la policía vial se acercaron al lugar, donde asistieron al motociclista y lo trasladaron de urgencia al Hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero, donde permanece internado con un pronóstico reservado.