"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

Deportes

El mensaje de Verón a los hinchas de Estudiantes para cerrar el año: “El 2026 tiene que ser mejor”

El mensaje de Verón a los hinchas de Estudiantes para cerrar el año: "El 2026 tiene que ser mejor"
24 de Diciembre de 2025 | 17:13

Escuchar esta nota

Estudiantes cierra un año a puro festejo, con dos nuevas estrellas en su historia en tan solo una semana. Así, frente a trabajadores del club e hinchas, el presidente Juan Sebastián Verón agradeció el acompañamiento y abogó por un 2026 con más metas.

Desde las redes sociales del Pincha compartieron el mensaje de la Brujita Verón, junto al vice Martín Gorostegui. Dirigido a los hinchas, destacaron: Esta es nuestra gran familia. Representarlo, cuidarlo y hacerlo cada día más grande. De eso se trata. Porque este es nuestro querido Club”.

En su lugar, la Brujita Verón reflexionó: “Pasé por momentos buenos, por momentos malos, pero en definitiva el club siempre te tira una soga y te da un lugar, un espacio para poder aliviar eso, para poder trabajar, para poder hacer lo que nos gusta. Estoy desde los 80 y fui viendo también cómo el club fue creciendo. La verdad que es una alegría enorme poder contar con gente que es de Estudiantes de La Plata que esté acá adentro, que cuide las instalaciones y que cuiden a los chicos que trabajan en el día a día con el deportista”. 

“Es un lugar donde creamos lazos, donde tenemos amigos, donde tenemos parientes y donde, obviamente, tenemos nuestros sueños. Este es nuestro club, esta es nuestra casa, hay que cuidarla, hacerla crecer y la tenemos que seguir queriendo como la queremos. Muchas gracias por este año y el año que viene tiene que ser mejor. Felicidades a todos”, cerró el presidente. 

Martín Gorostegui, por su parte, sostuvo: “Agradecerles el trabajo que hacen todos los días, conocemos el trabajo que hacen todos los días, Valoramos muchísimo el trabajo que hacen; sin ustedes, nosotros no podríamos llevar adelante el día a día”. 

Estudiantes cierra el 2025 con altibajos a lo largo del campeonato pero una remontada inesperada: luego de que se dieran los resultados que acercaban la posibilidad de llegar a octavos de final del Torneo Clausura, se envalentonó en la recta final. 

Le ganó a Rosario Central en medio de la polémica con la AFA y el pasillo de espaldas que le valió una batería de suspensiones -entre las que está la de Verón que le impide ejercer su cargo por seis meses-, le ganó a Central Córdoba, se impuso en el Bosque en semifinales con Gimnasia, llegó Racing y lo dejó atrás en los penales. 

Una semana después, los hinchas se movilizaban a San Nicolás para acompañar al equipo a la final del Trofeo de Campeones frente a Platense, ganador del Torneo Apertura. El Calamar se puso en mínima ventaja en el marcador pero poco después llegaba el doblete de Lucas Alario para traer otra copa a La Plata, donde festejaron con los hinchas en la Municipalidad.

