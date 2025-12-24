Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¿“Grinch” al volante? Derribó un árbol de Navidad gigante con su auto en Kazajistán y se volvió viral

24 de Diciembre de 2025 | 19:32

Escuchar esta nota

Un insólito episodio en Kazajistán se volvió el video viral más compartido de esta Nochebuena. Un conductor que intentaba realizar maniobras de exhibición terminó destruyendo el símbolo máximo de las Fiestas en la ciudad de Saryagash, ganándose el repudio de las redes sociales y un final inesperado tras su intento de fuga.

Lo que pretendía ser un "show de derrapes" terminó en un desastre estético y vial. Las cámaras de seguridad de la plaza central captaron el momento exacto en el que el vehículo, tras perder el control durante una serie de trompos, impactó de lleno contra un árbol de Navidad gigante, derribándolo ante la mirada atónita de los pocos transeúntes.

Tras el impacto, el conductor no se detuvo a evaluar los daños; por el contrario, aceleró a fondo y escapó del lugar a toda velocidad. Sin embargo, su anonimato duró poco: gracias al sistema de vigilancia urbana, las autoridades locales lograron localizar el vehículo y al responsable en cuestión de horas.

Más allá de las multas de tránsito, la justicia local le impuso una tarea particular. Según reportó el medio RT, el hombre fue obligado a ayudar personalmente en las tareas de restauración del árbol dañado para devolverle el espíritu festivo a la ciudad.

Furor en las redes: lo apodaron "El Grinch"

El video no tardó en saltar a Twitter), donde los usuarios bautizaron rápidamente al imprudente como "El Grinch de Kazajistán". Los memes y comentarios irónicos inundaron la red, comparando al conductor con el famoso personaje verde que odia la Navidad y busca arruinarla.

Afortunadamente, el incidente no dejó heridos, y gracias al "trabajo forzado" del responsable, el árbol de Saryagash volvió a lucir sus luces justo a tiempo para el brindis, dejando una lección de responsabilidad vial en una fecha donde la seguridad es prioridad.

 

