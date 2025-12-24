La Navidad de Wanda Nara, con sabor amargo y lejos de sus hijas por la visita de Mauro Icardi

Papá Noel se acerca a La Plata: seguí su recorrido en vivo y en directo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En medio de la polémica tras la visita de Mauro Icardi al país, la empresaria Wanda Nara armó sus valijas para irse de viaje a un destino cercano y conocido: Punta del Este, Uruguay. La conductora de MasterChef, su familia y su novio Martín Migueles viajaron durante la tarde del martes en un vuelo privado con destino al país vecino.
Fiel a su estilo, Wanda compartió las postales de sus hijos con Maxi López, posando frente al avión y caminando por la pista de aterrizaje. Una vez que llegaron a Uruguay, la familia Nara se dirigió en un vehículo a José Ignacio, más específicamente al barrio privado "La Bonita", donde está ubicada su mansión.
Estas fiestas tienen un sabor amargo para la famosa ya que, trascendió, tenía planeado trasladarse con toda su familia al país charrúa para pasar la Navidad junto a sus cinco hijos pero un cambio solicitado por Mauro Icardi frustró los planes.
Horas después, compartió la primera foto del Clan Nara reunido para celebrar el cumpleaños del padre de la familia, Andrés. En la imagen se puede ver a Wanda con sus tres hijos varones Valentino, Constantino y Benedicto, su novio, Martín Migueles, su hermana, Zaira Nara junto a sus dos hijos, Malaika y Viggo, su madre, Nora Colosimo con su pareja, y su padre, Andrés Nara.
Según trascendió, la familia sentó sus bases en Uruguay para pasar las Fiestas en la playa, mientras que las hijas de Mauro Icardi, Francesca e Isabella, se unirán a su madre en el Fin de Año.
