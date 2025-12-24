Un nuevo accidente en la Ruta 36 dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas
Un nuevo accidente en la Ruta 36 dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas
El mensaje de Milei por las Fiestas: "Abróchense los cinturones"
Alerta Amarillo y se acerca la tormenta a La Plata: "Se están formando un área de chaparrón intenso"
Papá Noel ya está en camino a La Plata: seguí su recorrido en vivo y en directo
Noche Buena y Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 24 y 25 de diciembre
VIDEO. A plena luz del día y en 15 segundos: así robaron una moto a metros de Plaza Italia y se escaparon
Anacleto y el mercado de pases de Gimnasia: "Hablé con Miramón y está hecho en un 50 o 60%"
El mensaje de Verón a los hinchas de Estudiantes para cerrar el año: “El 2026 tiene que ser mejor”
Cristina Kirchner pasará internada la Navidad tras una tomografía de abdomen: el nuevo parte médico
Zendaya y Tom Holland, ¿padres por primera vez?: las fotos que ilusionaron a sus fans
"Un día de paz mundial": el mensaje del papa León XIV para esta Navidad
El extraño posteo del hijo mayor de Christian Petersen tras la internación del chef
Denuncian que un supermercado de La Plata opera sin habilitación pese a reiteradas clausuras
VIDEO. Últimas compras navideñas en el centro de La Plata: qué regalos busca Papá Noel a horas de la Nochebuena
Cómo evitar accidentes en los festejos de Nochebuena: ¿sabías que un corcho puede dispararse a 80 Km/h?
Papá Noel a todo ritmo en La Plata: ya leyó más de 4.500 cartas y sigue la recorrida en los barrios
VIDEO. Qué tendrán los platenses en la mesa navideña: testimonios de los vecinos
"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Los carteles que causaron confusión en La República de los Niños
Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes de La Plata
La continuidad de Domínguez en Estudiantes: “Queremos que el técnico siga en el club”
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata
La interna del PJ ahora estalló en Lanús, otra comuna camporista
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El papa León XIV expresó el martes en diálogo con periodistas en Castel Gandolfo su “tristeza” por el rechazo de Rusia a una tregua navideña y relanzó el llamamiento a respetar 24 horas de paz en el mundo.
“Hago una vez más este llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que respeten, al menos en la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz”, declaró el Pontífice, al responder a las preguntas de los periodistas a la salida de Villa Barberini, reportó el sitio Vatican News.
Acerca de Ucrania, donde en las últimas horas ataques masivos rusos golpearon diversas regiones, el Papa León afirmó: “Realmente, entre las cosas que me causan mucha tristeza en estos días es el hecho de que, aparentemente, Rusia ha rechazado la petición de una tregua de Navidad”.
El Obispo de Roma reiteró, por tanto, su llamamiento a respetar un momento de tregua en Navidad: “Ojalá nos escuchen y haya 24 horas, un día de paz en todo el mundo”.
Con la mirada puesta aún en otro frente de guerra, el de Medio Oriente -donde se debate la “Fase 2” del alto el fuego-, León XIV recordó la “hermosa visita” que estos días realizó a Gaza el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén.
LE PUEDE INTERESAR
Trump sin respiro: nuevos datos lo ligan a Epstein
LE PUEDE INTERESAR
La pulseada de EE UU con China en la órbita terrestre
“Estuve en contacto con el párroco”, refiriéndose al padre Gabriel Romanelli, de la iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza. “Están intentando celebrar una fiesta en medio de una situación que sigue siendo muy precaria. Esperamos -añadió Robert Prevost- que el acuerdo por la paz siga adelante”.
Con respecto a Estados Unidos, el Papa comentó la reciente aprobación en su estado natal, Illinois, de una ley que permite el suicidio asistido para adultos con enfermedades terminales y un pronóstico de seis meses o menos, la cual entrará en vigor en septiembre de 2026.
León XIV explicó que ya trató el asunto “muy explícitamente” con el gobernador JB Pritzker durante la audiencia en el Vaticano el pasado noviembre: “En aquel momento, el proyecto de ley ya estaba sobre su escritorio”.
“Fuimos muy claros sobre la necesidad de respetar la sacralidad de la vida, desde el inicio hasta el final. Y lamentablemente, por diversas razones, decidió firmar ese proyecto de ley. Estoy muy decepcionado por ello”, subrayó el Pontífice.
Como cada semana, el Papa pasó en el municipio lacial su jornada de descanso y trabajo. Los vítores de la gente, el canto de Feliz Navidad y otros villancicos, junto a la música de la banda municipal de Castel Gandolfo, acogieron su salida de Villa Barberini.
“La Navidad del Señor es la Navidad de la Paz”, recordó el Papa León en una tarjeta, elaborada por la Prefectura de la Casa Pontificia.
En ella se transmiten sus primeros deseos en la Natividad del Señor y en el Jubileo de la esperanza. La frase elegida está tomada del Sermón 26 del primer papa que llevó su nombre, San León Magno. La imagen de la portada reproduce un mosaico realizado por el artista italiano Alberto Salietti (1892-1961) para el apartamento pontificio en 1955, completa la información del Vaticano.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí