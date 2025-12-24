Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

El Mundo

"Un día de paz mundial": el mensaje del papa León XIV para esta Navidad

"Un día de paz mundial": el mensaje del papa León XIV para esta Navidad
24 de Diciembre de 2025 | 17:20

Escuchar esta nota

El papa León XIV expresó el martes en diálogo con periodistas en Castel Gandolfo  su “tristeza” por el rechazo de Rusia a una tregua navideña y relanzó el llamamiento a respetar 24 horas de paz en el mundo.

“Hago una vez más este llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que respeten, al menos en la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz”, declaró el Pontífice, al responder a las preguntas de los periodistas a la salida de Villa Barberini, reportó el sitio Vatican News.

Acerca de Ucrania, donde en las últimas horas ataques masivos rusos golpearon diversas regiones, el Papa León afirmó: “Realmente, entre las cosas que me causan mucha tristeza en estos días es el hecho de que, aparentemente, Rusia ha rechazado la petición de una tregua de Navidad”.

La tarjeta de felicitación del

El Obispo de Roma reiteró, por tanto, su llamamiento a respetar un momento de tregua en Navidad: “Ojalá nos escuchen y haya 24 horas, un día de paz en todo el mundo”.

Con la mirada puesta aún en otro frente de guerra, el de Medio Oriente -donde se debate la “Fase 2” del alto el fuego-, León XIV recordó la “hermosa visita” que estos días realizó a Gaza el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén.

LE PUEDE INTERESAR

Trump sin respiro: nuevos datos lo ligan a Epstein

LE PUEDE INTERESAR

La pulseada de EE UU con China en la órbita terrestre

“Estuve en contacto con el párroco”, refiriéndose al padre Gabriel Romanelli, de la iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza. “Están intentando celebrar una fiesta en medio de una situación que sigue siendo muy precaria. Esperamos -añadió Robert Prevost- que el acuerdo por la paz siga adelante”.

Con respecto a Estados Unidos, el Papa comentó la reciente aprobación en su estado natal, Illinois, de una ley que permite el suicidio asistido para adultos con enfermedades terminales y un pronóstico de seis meses o menos, la cual entrará en vigor en septiembre de 2026.

León XIV explicó que ya trató el asunto “muy explícitamente” con el gobernador JB Pritzker durante la audiencia en el Vaticano el pasado noviembre: “En aquel momento, el proyecto de ley ya estaba sobre su escritorio”.

“Fuimos muy claros sobre la necesidad de respetar la sacralidad de la vida, desde el inicio hasta el final. Y lamentablemente, por diversas razones, decidió firmar ese proyecto de ley. Estoy muy decepcionado por ello”, subrayó el Pontífice.

León XIV descansó y trabajó en Castel Gandolfo

Como cada semana, el Papa pasó en el municipio lacial su jornada de descanso y trabajo. Los vítores de la gente, el canto de Feliz Navidad y otros villancicos, junto a la música de la banda municipal de Castel Gandolfo, acogieron su salida de Villa Barberini. 

“La Navidad del Señor es la Navidad de la Paz”, recordó el Papa León en una tarjeta, elaborada por la Prefectura de la Casa Pontificia.

En ella se transmiten sus primeros deseos en la Natividad del Señor y en el Jubileo de la esperanza. La frase elegida está tomada del Sermón 26 del primer papa que llevó su nombre, San León Magno. La imagen de la portada reproduce un mosaico realizado por el artista italiano Alberto Salietti (1892-1961) para el apartamento pontificio en 1955, completa la información del Vaticano.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

Alerta Amarillo y se acerca la tormenta a La Plata: "Se están formando un área de chaparrón intenso"

Noche Buena y Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 24 y 25 de diciembre

Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?

El mensaje de Milei por las Fiestas: "Abróchense los cinturones"

La continuidad de Domínguez en Estudiantes: “Queremos que el técnico siga en el club”

Cetré, pretendido por clubes del exterior

Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro

Fútbol-gate: más complicado el poder de AFA
Últimas noticias de El Mundo

Trump sin respiro: nuevos datos lo ligan a Epstein

La pulseada de EE UU con China en la órbita terrestre

Rusia ordena detener al ajedrecista Gari Kaspárov

“Bono” de US$ 3.000 a ilegales que dejen EE UU
Policiales
VIDEO. A plena luz del día y en 15 segundos: así robaron una moto a metros de Plaza Italia y se escaparon
Un nuevo accidente en la Ruta 36 dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes de La Plata
Un capibara ardiente en memoria de Kim Gómez
Deportes
El mensaje de Verón a los hinchas de Estudiantes para cerrar el año: “El 2026 tiene que ser mejor”
"Para mí fue una falta de respeto": la crítica del presidente de Vélez a Estudiantes tras la polémica del pasillo
Anacleto y el mercado de pases de Gimnasia: "Hablé con Miramón y está hecho en un 50 o 60%"
La continuidad de Domínguez en Estudiantes: “Queremos que el técnico siga en el club”
Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?
Información General
Papá Noel ya está en camino a La Plata: seguí su recorrido en vivo y en directo
Cómo evitar accidentes en los festejos de Nochebuena: ¿sabías que un corcho puede dispararse a 80 Km/h?
Los números de la suerte del miércoles 24 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Juguetes inseguros, sellos truchos y bebés en riesgo: multas millonarias a importadores
Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla