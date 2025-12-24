Zendaya y Tom Holland, ¿padres por primera vez?: las fotos que ilusionaron a sus fans

Un nuevo accidente en la Ruta 36 dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses.
Las redes sociales volvieron a encender los rumores y esta vez la protagonista es Zendaya, quien podría estar esperando su primer hijo junto a Tom Holland. En los últimos días, el nombre de la actriz se instaló entre las principales tendencias luego de que comenzaran a circular imágenes que despertaron rumores sobre un posible embarazo.
Zendaya mantiene una relación con Holland desde 2021, una de las parejas más queridas y seguidas de Hollywood, quienes se conocieron en la filmación de Spider-Man: Homecoming, donde el actor siempre dejó en claro que su compañera era su celebrity crush.
Las versiones comenzaron a tomar fuerza a partir de una serie de fotografías recientes captadas durante un paseo casual. Las imágenes, difundidas inicialmente por usuarios en distintas plataformas, mostraban a Zendaya en una situación cotidiana y utilizando prendas holgadas.
En ese contexto, algunos comentarios apuntaron a que la actriz podría estar esperando a su primer hijo junto al protagonista de Spider-Man. Sin datos concretos ni fuentes oficiales, las conjeturas se multiplicaron rápidamente, impulsadas por la popularidad global de ambos y el permanente interés que despiertan sus apariciones públicas.
En otras imágenes, donde la pareja posa sonriente junto a seguidores, usuarios de redes sociales señalaron que Zendaya lucía “diferente”, un argumento que volvió a alimentar las sospechas. Hasta el momento, ni Zendaya ni Holland se pronunciaron al respecto. Tampoco hubo comunicados de sus representantes, por lo que no existe información confirmada que avale las versiones que circulan en redes sociales.
Fieles a su estilo, ambos continúan manteniendo un perfil bajo y resguardando su vida privada. A su vez, se espera el casamiento entre ambos, ya que luego de cuatro años de noviazgo, la pareja decidió dar el siguiente paso y en 2026 podrían dar el sí.
