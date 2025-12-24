Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

A plena luz del día y en 15 segundos: así robaron una moto a metros de Plaza Italia y se escaparon

24 de Diciembre de 2025 | 15:59

Un nuevo episodio de inseguridad se registró este lunes por la tarde en pleno centro de La Plata, cuando dos delincuentes robaron una moto frente a Plaza Italia, en la zona de 7 y 44. El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad de un comercio.

Según se informó, los sospechosos actuaron con rapidez y violencia: abordaron el rodado en la vía pública y, tras forzar el tambor de ignición, lograron apoderarse de la moto y finalmente darse a la fuga. La secuencia pasó inadvertida por transeúntes que circulaban por la vereda, aunque quedó grabada en imágenes y que podrían resultar claves para la investigación de un modus operandi que se repite cada vez más.

Días atrás, un hecho muy similar quedó registrado en la zona de 5 y 48, cuando dos jóvenes intentaron apoderarse de una moto Bajaj Dominar que permanecía estacionada a metros de la esquina. Los implicados, que ocultaban una piedra con sus pertenencias, quisieron dañar el tambor de encendido y no pudieron.  

VIDEO. Dos jóvenes intentaron robar una moto a plena luz del día en el centro de La Plata

Estos episodios refuerzan el pedido de vigilancia y crítica a la falta de respuesta policial. En ambos casos los autores no fueron identificados, y la problemática provoca terror ante la reiteración de nuevos casos de similares características. 

