A plena luz del día y en 15 segundos: así robaron una moto a metros de Plaza Italia y se escaparon

Un nuevo episodio de inseguridad se registró este lunes por la tarde en pleno centro de La Plata, cuando dos delincuentes robaron una moto frente a Plaza Italia, en la zona de 7 y 44. El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad de un comercio.

Según se informó, los sospechosos actuaron con rapidez y violencia: abordaron el rodado en la vía pública y, tras forzar el tambor de ignición, lograron apoderarse de la moto y finalmente darse a la fuga. La secuencia pasó inadvertida por transeúntes que circulaban por la vereda, aunque quedó grabada en imágenes y que podrían resultar claves para la investigación de un modus operandi que se repite cada vez más.

Días atrás, un hecho muy similar quedó registrado en la zona de 5 y 48, cuando dos jóvenes intentaron apoderarse de una moto Bajaj Dominar que permanecía estacionada a metros de la esquina. Los implicados, que ocultaban una piedra con sus pertenencias, quisieron dañar el tambor de encendido y no pudieron.

Estos episodios refuerzan el pedido de vigilancia y crítica a la falta de respuesta policial. En ambos casos los autores no fueron identificados, y la problemática provoca terror ante la reiteración de nuevos casos de similares características.