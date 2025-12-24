A plena luz del día y en 15 segundos: así robaron una moto a metros de Plaza Italia y se escaparon

Un nuevo accidente en la Ruta 36 dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas
Un nuevo accidente en la Ruta 36 dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas
Un nuevo episodio de inseguridad se registró este lunes por la tarde en pleno centro de La Plata, cuando dos delincuentes robaron una moto frente a Plaza Italia, en la zona de 7 y 44. El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad de un comercio.
Según se informó, los sospechosos actuaron con rapidez y violencia: abordaron el rodado en la vía pública y, tras forzar el tambor de ignición, lograron apoderarse de la moto y finalmente darse a la fuga. La secuencia pasó inadvertida por transeúntes que circulaban por la vereda, aunque quedó grabada en imágenes y que podrían resultar claves para la investigación de un modus operandi que se repite cada vez más.
Días atrás, un hecho muy similar quedó registrado en la zona de 5 y 48, cuando dos jóvenes intentaron apoderarse de una moto Bajaj Dominar que permanecía estacionada a metros de la esquina. Los implicados, que ocultaban una piedra con sus pertenencias, quisieron dañar el tambor de encendido y no pudieron.
Estos episodios refuerzan el pedido de vigilancia y crítica a la falta de respuesta policial. En ambos casos los autores no fueron identificados, y la problemática provoca terror ante la reiteración de nuevos casos de similares características.
