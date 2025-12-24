Anacleto y el mercado de pases de Gimnasia: "Hablé con Miramón y está hecho en un 50 o 60%"

Un nuevo accidente en la Ruta 36 dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas
Gimnasia continúa activo en el mercado de pases y mantiene abiertas negociaciones clave de cara a la próxima temporada. En ese contexto, el presidente del club, Carlos Anacleto, brindó definiciones contundentes sobre posibles refuerzos, el rumbo deportivo, la situación económica y los planes estructurales de la institución, con especial foco en el posible regreso de Ignacio Miramón.
El titular albiazul confirmó que existen charlas avanzadas y detalló el estado actual de las gestiones. “Hablé con Milton (Casco) y él también tiene una oferta del exterior, y va a definir que va a hacer. Hablé con Miramón y creo que está hecho en un 50% o 60%. Vamos a seguir de cerca su situación”, afirmó, al marcar que la negociación sigue abierta pero con señales positivas.
En relación al armado del plantel, Anacleto remarcó una política clara de incorporaciones medidas y una fuerte apuesta a las divisiones formativas. “Vamos a traer poco, pero bueno. Gimnasia tiene buenas juveniles y vamos a apostar a eso. Gimnasia no va a regalar su patrimonio y va a vender bien a sus juveniles. Nacho (Fernández) le va a aportar mucho a los más jóvenes, es un referente adentro y afuera de la cancha y por eso es que decidimos traerlo. Nos aportará muchísimo”, sostuvo.
El presidente también trazó los objetivos deportivos del Lobo, con una mirada ambiciosa y de largo alcance. “Nuestro objetivo es honrar la historia de Gimnasia, que es el octavo club con más puntos en la historia del fútbol argentino. Queremos estar peleando Copa Sudamericana y no peleando por el descenso”, subrayó.
En el plano institucional, Anacleto sorprendió al confirmar que la dirigencia trabaja en un proyecto de estadio completamente nuevo. “Estamos trabajando para hacer el estadio nuevo. De cero. Tenemos en la cabeza ese proyecto y tenemos la voluntad de realizarlo, y no es a tan largo plazo”, aseguró.
Por último, se refirió a la situación económica heredada y al proceso de ordenamiento interno que atraviesa la entidad. “Va a llevar un tiempo ordenarnos, sobre todo porque la situación del club no es la mejor. Estamos hace meses preparándonos para ir mejorando poco a poco. La situación es delicada y están apareciendo deudas, pero poco a poco vamos controlando la situación".
"Sabíamos mas o menos cual era el margen de deudas y está en un número cercano al que imaginábamos. Hay un gran equipo profesional que en unos meses vamos a hacer unas cositas que van a generar ruido. Estamos tratando de buscar algunas cosas disruptivas, va a haber inversión privada en la infraestructura del club y vamos a realizar algunas asociaciones para que le aporten cosas lindas al club. Nosotros venimos con otra cabeza”, concluyó.
Uno de los nombres que también maneja Gimnasia como alternativa para el mediocampo es el de Santiago Dalmasso, el volante de 20 años que juega en la Reserva de Boca. Fue uno de los puntos altos del equipo de la divisional y hasta estuvo en algunas convocatorias del plantel profesional durante el 2025. La idea del Lobo es lograr un préstamo por un año, ya que en el Xeneize quieren que el jugador tenga rodaje en primera división. Lo que se tendría que definir si incluye o no una opción de compra.
Después sigue surgiendo el nombre de Milton Casco, otro de los laterales que surgieron del club. La idea del mens sana es ofrecerle un contrato por una temporada, ya que Casco quedará libre de River a fin de año. El jugador también despertó el interés de Racing y también de Newell’s, club con el que también tuvo paso.
Tras haber estado más de una década en el Millonario, el lateral tuvo acción en el 2025, ya que fue pieza de recambio de Acuña. En total disputó 20 encuentros entre todas las competencias y convirtió dos tantos. A sus 37 años, tiene ganas de cerrar su carrera en el club que lo vio nacer.
