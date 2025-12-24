Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Denuncian que un supermercado de La Plata opera sin habilitación pese a reiteradas clausuras

Denuncian que un supermercado de La Plata opera sin habilitación pese a reiteradas clausuras
24 de Diciembre de 2025 | 16:52

Comerciantes del centro de La Plata denunciaron que un supermercado de origen chino continúa operando sin autorización municipal, a pesar de haber sido cerrado en reiteradas oportunidades. Advierten que la situación genera un perjuicio directo para los negocios habilitados de la zona y representa un riesgo para quienes compran allí.

El local está ubicado en la calle 7 entre 63 y 64, a pocas cuadras de Plaza España y Plaza Rocha. Funcionó durante años como un autoservicio barrial, pero tras un cambio de propietarios fue sometido a importantes refacciones y reabrió sus puertas en octubre pasado, desatando una fuerte controversia entre vecinos y comerciantes.

Según señalan desde el sector comercial, el establecimiento no tributa impuestos ni cumple con normas básicas de higiene, ya que carece de permisos oficiales y no recibe controles sanitarios. Además, remarcan que la falta de regulación lo coloca en ventaja frente a quienes sí cumplen con todas las exigencias legales.

Desde su reapertura, la Municipalidad realizó múltiples inspecciones y dispuso más de diez clausuras por diversas irregularidades, entre ellas la inexistencia de habilitación comunal. Sin embargo, aseguran que el negocio vuelve a abrir al poco tiempo de cada cierre, ignorando las sanciones.

Las actas municipales también registrarían problemas edilicios, ausencia de registros laborales y faltas en materia fiscal y comercial. Ante este escenario, los denunciantes reclaman una intervención más efectiva del Estado local para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger tanto a los consumidores como a los comerciantes formales.

 

