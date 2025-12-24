Denuncian que un supermercado de La Plata opera sin habilitación pese a reiteradas clausuras

Un nuevo accidente en la Ruta 36 dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas
Un nuevo accidente en la Ruta 36 dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas
El mensaje de Milei por las Fiestas: "Abróchense los cinturones"
Alerta Amarillo y se acerca la tormenta a La Plata: "Se están formando un área de chaparrón intenso"
Noche Buena y Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 24 y 25 de diciembre
Papá Noel ya está en camino a La Plata: seguí su recorrido en vivo y en directo
Cristina Kirchner pasará internada la Navidad tras una tomografía de abdomen: el nuevo parte médico
Zendaya y Tom Holland, ¿padres por primera vez?: las fotos que ilusionaron a sus fans
El extraño posteo del hijo mayor de Christian Petersen tras la internación del chef
VIDEO. Últimas compras navideñas en el centro de La Plata: qué regalos busca Papá Noel a horas de la Nochebuena
Cómo evitar accidentes en los festejos de Nochebuena: ¿sabías que un corcho puede dispararse a 80 Km/h?
Papá Noel a todo ritmo en La Plata: ya leyó más de 4.500 cartas y sigue la recorrida en los barrios
VIDEO. Qué tendrán los platenses en la mesa navideña: testimonios de los vecinos
"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Los carteles que causaron confusión en La República de los Niños
Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes de La Plata
La continuidad de Domínguez en Estudiantes: “Queremos que el técnico siga en el club”
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata
La interna del PJ ahora estalló en Lanús, otra comuna camporista
Súper Cartonazo: crece el pozo y ahora repartirá 2.000.00 de pesos
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
Grupo Randazzo celebró su fiesta de fin de año “Piazza Randazzo en Famiglia”
Se conoció el listado de muñecos y la orden de mudanza abrió polémica
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Comerciantes del centro de La Plata denunciaron que un supermercado de origen chino continúa operando sin autorización municipal, a pesar de haber sido cerrado en reiteradas oportunidades. Advierten que la situación genera un perjuicio directo para los negocios habilitados de la zona y representa un riesgo para quienes compran allí.
El local está ubicado en la calle 7 entre 63 y 64, a pocas cuadras de Plaza España y Plaza Rocha. Funcionó durante años como un autoservicio barrial, pero tras un cambio de propietarios fue sometido a importantes refacciones y reabrió sus puertas en octubre pasado, desatando una fuerte controversia entre vecinos y comerciantes.
Según señalan desde el sector comercial, el establecimiento no tributa impuestos ni cumple con normas básicas de higiene, ya que carece de permisos oficiales y no recibe controles sanitarios. Además, remarcan que la falta de regulación lo coloca en ventaja frente a quienes sí cumplen con todas las exigencias legales.
Desde su reapertura, la Municipalidad realizó múltiples inspecciones y dispuso más de diez clausuras por diversas irregularidades, entre ellas la inexistencia de habilitación comunal. Sin embargo, aseguran que el negocio vuelve a abrir al poco tiempo de cada cierre, ignorando las sanciones.
Las actas municipales también registrarían problemas edilicios, ausencia de registros laborales y faltas en materia fiscal y comercial. Ante este escenario, los denunciantes reclaman una intervención más efectiva del Estado local para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger tanto a los consumidores como a los comerciantes formales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí