Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación

El 99% de la población mundial vive ya en lugares donde el aire no cumple con los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El dato fue difundido por el organismo al conmemorarse ayer el Día Internacional del Aire Limpio, una fecha que busca acelerar las respuestas frente a un problema que cada año provoca millones de muertes.

Respirar se convirtió en un acto riesgoso. Nueve de cada diez personas en el planeta están expuestas a una contaminación que no respeta fronteras y que ya es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los principales riesgos ambientales para la salud.

La polución del aire provoca entre 6,7 y 8,1 millones de muertes prematuras cada año, vinculadas a accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, cáncer de pulmón e infecciones respiratorias. Entre las víctimas se cuentan más de 700.000 niños menores de cinco años.

Instaurado en 2019 por la Asamblea General de la ONU, el Día Internacional del Aire Limpio constituye un llamado de alerta y al mismo tiempo una invitación a la acción conjunta de gobiernos, empresas y ciudadanos. El lema de 2025, Racing for Air (Carrera por el aire), apunta a destacar que cada respiración cuenta.

Las fuentes de la polución son múltiples: desde los motores de combustión y la industria hasta la quema de combustibles fósiles para calefacción y electricidad, la agricultura, los incendios forestales y la incineración de residuos.

Entre los contaminantes más peligrosos figuran el material particulado fino (PM2.5), el dióxido de nitrógeno, el ozono troposférico y el dióxido de azufre, sustancias que penetran en los pulmones, llegan al torrente sanguíneo y dañan órganos vitales.

La exposición no afecta a todos por igual. Mujeres, niños, adultos mayores y comunidades de bajos recursos sufren en mayor medida los impactos. A ello se suman los efectos sobre el cambio climático, la agricultura y la biodiversidad.