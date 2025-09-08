Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027
Los errores libertarios en una derrota no esperada y los desafíos que se vienen
En La Plata, el PJ triunfó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales
VIDEO. De los 16 a los 100: las generaciones se cruzaron en las urnas
El dólar cripto “jugó” su elección y se disparó por encima de los $1.400
Trabajar en elecciones, algo que no se elige pero se debe hacer
El auge de las carreras informáticas, la demanda de talentos y una agenda de futuro
Reclamo por falta de agua hace 6 meses en una casa de 66 entre 121 y 122
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El 99% de la población mundial vive ya en lugares donde el aire no cumple con los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El dato fue difundido por el organismo al conmemorarse ayer el Día Internacional del Aire Limpio, una fecha que busca acelerar las respuestas frente a un problema que cada año provoca millones de muertes.
Respirar se convirtió en un acto riesgoso. Nueve de cada diez personas en el planeta están expuestas a una contaminación que no respeta fronteras y que ya es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los principales riesgos ambientales para la salud.
La polución del aire provoca entre 6,7 y 8,1 millones de muertes prematuras cada año, vinculadas a accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, cáncer de pulmón e infecciones respiratorias. Entre las víctimas se cuentan más de 700.000 niños menores de cinco años.
Instaurado en 2019 por la Asamblea General de la ONU, el Día Internacional del Aire Limpio constituye un llamado de alerta y al mismo tiempo una invitación a la acción conjunta de gobiernos, empresas y ciudadanos. El lema de 2025, Racing for Air (Carrera por el aire), apunta a destacar que cada respiración cuenta.
Las fuentes de la polución son múltiples: desde los motores de combustión y la industria hasta la quema de combustibles fósiles para calefacción y electricidad, la agricultura, los incendios forestales y la incineración de residuos.
Entre los contaminantes más peligrosos figuran el material particulado fino (PM2.5), el dióxido de nitrógeno, el ozono troposférico y el dióxido de azufre, sustancias que penetran en los pulmones, llegan al torrente sanguíneo y dañan órganos vitales.
LE PUEDE INTERESAR
Los números de la suerte del lunes 8 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
LE PUEDE INTERESAR
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
La exposición no afecta a todos por igual. Mujeres, niños, adultos mayores y comunidades de bajos recursos sufren en mayor medida los impactos. A ello se suman los efectos sobre el cambio climático, la agricultura y la biodiversidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí