Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |RECONSTRUYERON EL OJO DE UN PACIENTE CON LESIONES EXTREMAS

Médicos argentinos ganaron el “Óscar de la retina” por una cirugía ocular

9 de Septiembre de 2025 | 02:21
Edición impresa

Un grupo de oftalmólogos argentinos obtuvo un premio internacional por una cirugía inédita que permitió reconstruir el ojo de un paciente con múltiples lesiones tras un accidente deportivo. La intervención, considerada de altísima complejidad, combinó técnicas avanzadas de reconstrucción anatómica y microcirugía para restaurar la visión en un caso que parecía irreversible.

El procedimiento fue documentado en un video educativo que explica paso a paso la estrategia aplicada, lo que motivó el reconocimiento de la American Society of Retina Specialists (ASRS), la organización más grande del mundo en su especialidad.

En reconocimiento por su logro, el equipo del Charles Centro Oftalmológico recibió el “Best of Show – Rhett Buckler Award”, conocido como el “Óscar de la retina”. Es la primera vez que un grupo argentino alcanza la máxima distinción, aunque ya había sido premiado en categorías previas.

El paciente tratado en el procedimiento que les mereció la distinción presentaba catarata traumática, ruptura de ligamentos y deformación del iris. Los cirujanos lograron reposicionar y fijar el cristalino, colocar un lente intraocular y suturar el iris en cuatro cuadrantes, devolviendo la forma normal de la pupila y la visión.

“Con técnicas meticulosas demostramos que es posible reconstruir la anatomía ocular y recuperar función visual”, señaló el Dr. Martín Charles, director del equipo.

EL APORTE

El valor del aporte va más allá del éxito clínico: el video premiado ofrece una guía para que especialistas de todo el mundo puedan replicar la técnica. Según Charles, este logro posiciona a la Argentina en la vanguardia de la oftalmología y refuerza su tradición docente, consolidada en encuentros como Facoextrema.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del martes 9 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles

El galardón también refleja una cadena de aprendizajes. Charles destacó la influencia del Dr. Ike Ahmed, considerado el oftalmólogo más influyente del mundo, quien transmitió en Argentina las técnicas que inspiraron el procedimiento. “Así como recibimos formación de referentes internacionales, ahora buscamos enseñar y multiplicar el conocimiento desde nuestro país”, señaló.

La distinción internacional no sólo consagra la innovación médica, sino que también pone de relieve la importancia de generar materiales didácticos de alta calidad para la formación continua de especialistas. El hecho de que el premio se haya otorgado a un video quirúrgico muestra que compartir conocimiento puede ser tan transformador como la propia cirugía.

La meta del equipo de oftalmólogos argentinos es difundir este avance globalmente y mostrar a nuevas generaciones de médicos que incluso los casos más graves de daño ocular pueden tener solución. Para los especialistas, el premio es un respaldo al talento argentino y una señal de esperanza para pacientes que hasta ahora no tenían alternativas..

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027

El peronismo ganó en La Plata: Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo

Resultados barrio por barrio: así votaron en La Plata

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Cimbronazo económico: dólar disparado, derrumbe las acciones argentinas y el riesgo país arriba de los 1.100 puntos

VIDEO. El polémico gesto de Lali Espósito contra Karina Milei en medio del escándalo por presuntas coimas

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
+ Leidas

Escándalo por posteos de un candidato local de LLA

El plantel del Rojo emitió un duro comunicado

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos

Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida

Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia

Drástica decisión que tomó Carlos Alcaraz

El último concierto: la Scaloneta cierra ante Ecuador

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios
Últimas noticias de Información General

Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina

Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles

Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación

Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
La Ciudad
Sube el dólar, bajan las ventas: comerciantes esperan impacto en precios
Reclaman un mapa de ruidos en la Ciudad
Con asesoría y planificación, arquitectos asistirán a clubes
Cocheras aumentaron hasta un 10 por ciento en septiembre
Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia
Deportes
El último concierto: la Scaloneta cierra ante Ecuador
Lionel Scaloni: “Messi se tomará su tiempo para poder decidir”
Nicolás Otamendi llevará el brazalete de capitán en Guayaquil
Bolivia y Venezuela quieren el Repechaje
Túnez también sacó boleto para el Mundial
Policiales
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
Defendió a su mamá de un asalto y lo mataron
Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años
La Plata marcha contra las falsas denuncias
Velocidad, choque y casi una tragedia en la 122
Espectáculos
Furor por “El conjuro”: el terror copa los cines y desplaza a Francella
Ligia Piro: “No me quiero quedar con las ganas de cantar nada”
¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador
Adiós a Rick Davies, la inigualable voz de Supertramp
“Alicia (o cómo narrar el olvido)” El ejercicio de la memoria en escena

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla