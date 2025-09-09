Los terribles datos y cifras que te van a sacar las ganas de seguir fumando

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios
Las consecuencias del cigarrillo, según la OMS
El tabaquismo es una enfermedad crónica causada por la adicción a la nicotina y la exposición permanente a más de 7.000 sustancias químicas, tóxicas y cancerígenas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la primera causa de muerte en los países desarrollados y la principal causa de años de vida perdidos y/o vividos con discapacidad, mientras que en Argentina mueren 40.000 personas por año por el tabaquismo.
La nicotina es la sustancia encargada de provocar dependencia, pero también tiene muchos otros químicos nocivos para la salud, como el benceno, el monóxido de carbono, metales y plaguicidas, por mencionar algunos.
Cuando no se fuma o se deja de fumar, dejamos de exponernos a estos químicos y en pocos días comienzan a notarse los beneficios: mejora la circulación sanguínea y la función pulmonar, disminuye la tos y las dificultades para respirar, etc.
El consumo de tabaco genera tres formas de dependencia:
- Física: provocada por la nicotina, responsable del síndrome de abstinencia.
- Psicológica: fumar se asocia a diferentes situaciones cotidianas y dificulta cambiar esta relación.
- Social: para muchas personas sigue siendo un imperativo social.
Además, fumar aumenta el riesgo de contraer cáncer de pulmón de 5 a 10 veces y está vinculado con el cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, estómago, páncreas, cérvix, riñón y vejiga, así como con las leucemias mieloides agudas.
Dejar de fumar no previene sólo la posibilidad de contraer cáncer, sino también disminuye el riesgo de contraer muchas otras enfermedades relacionadas con el tabaquismo pasivo en los niños, como la otitis y enfermedades respiratorias como el asma, mientras que disminuye las probabilidades de sufrir impotencia, infertilidad, partos prematuros y abortos.
La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) anunció el inicio de una nueva edición del programa “Chau Pucho” para dejar de fumar con el respaldo de un equipo médico y psicológico y el apoyo de un grupo que está transitando el mismo camino que la persona que desee dejar el vicio.
Este programa propone un abordaje integral, que combina herramientas prácticas, apoyo emocional y seguimiento profesional y el mismo incluye:
- Entrevista psiquiátrica inicial para evaluar la situación
- Acompañamiento médico durante todo el programa
- Apoyo psicológico con enfoque conductual y motivacional
- Técnicas de relajación para manejar el estrés y el craving
- Seguimiento post programa con controles médicos
El cuidado integral de la persona siempre es una medida saludable, atendiendo los distintos aspectos que pueden generar daños en la salud y que en ocasiones encontramos barreras para resolverlos. Hoy hay dispositivos que nos pueden acompañar para vencer barreras y cuidar integralmente nuestra salud.
El programa se inicia el próximo 9 de octubre, los días jueves, a las 15, es arancelado con un costo accesible, pensado para que quienes deseen dejar de fumar puedan sostener todo el proceso y lograr el objetivo.
