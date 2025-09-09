Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define hoy el Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

Política y Economía

La compra millonaria que sacude al agro argentino

Adecoagro y ACA desembolsan US$ 600 millones para quedarse con el 50% de Profertil. Se va Nutrien y YPF podría ejercer derecho preferente

La compra millonaria que sacude al agro argentino
9 de Septiembre de 2025 | 08:06

Escuchar esta nota

Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) cerraron un acuerdo para comprar el 50% de Profertil en manos de Nutrien, por unos US$ 600 millones, en lo que marca un cambio trascendental en la principal productora de fertilizantes del país. 

Según se informó, Adecoagro tendrá el 80% de esa participación y ACA el 20%, mientras que el otro 50% de Profertil seguirá en manos de YPF, que dispone de un derecho de preferencia de 90 días para igualar la oferta.

Profertil, con sede en Bahía Blanca, produce anualmente 1,3 millones de toneladas de urea y 790.000 toneladas de amoníaco, lo que representa el 60% del consumo de urea en Argentina, insumo clave para el maíz y el trigo.

Para Adecoagro, que administra más de 500.000 hectáreas en Sudamérica y recientemente fue noticia por el ingreso del gigante cripto Tether en su capital accionario, la operación significa diversificar su perfil agroindustrial.

Por su parte, ACA, que figura entre los diez principales exportadores de granos del país, consideró que esta participación refuerza su compromiso con la provisión integral de insumos a los productores y sus cooperativas. "Es un paso trascendental en la consolidación de nuestra presencia en la producción y distribución de insumos agropecuarios", señaló Ricardo Wlasicsuk, gerente general de la entidad.

En tanto, Nutrien justificó su salida de Profertil como parte de una estrategia global de concentración en "activos y geografías clave".
 
Su CEO, Ken Seitz, afirmó que los fondos obtenidos se destinarán a crecimiento selectivo, recompra de acciones y reducción de deuda. 

LE PUEDE INTERESAR

Así abrirá el dólar tras un lunes caótico por el resultado de las elecciones en Provincia

LE PUEDE INTERESAR

¡Sorpresa! Uno de los mayores expertos mundiales en minería dijo qué necesita Argentina para ser potencia

La empresa, no obstante, aclaró que continuará en el mercado argentino con su red de retail de insumos, semillas y servicios técnicos. 

Especialistas del sector celebraron el ingreso de Adecoagro y ACA, al considerar que actores con llegada directa al productor aportarán más integración y dinamismo a la cadena de valor agrícola. "El productor agropecuario será el principal beneficiado", sostuvo el consultor Eddy Fay. A su vez, Horacio Busanello destacó que para Nutrien la salida representa una oportunidad de hacer caja tras más de dos décadas en un mercado que ya no considera estratégico.

Nota publicada en eleconomista.com.ar

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno, tras la derrota en la Provincia: sin cambios en el Gabinete y mesa política como posible salida

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios

Domínguez: la ventaja que busca mantener ante Gallardo

Con Briasco a la par, el Lobo ya piensa en Unión

Herman Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años: la intimidad del emotivo reencuentro

Sin clases este jueves en las escuelas de La Plata: ¿qué va a pasar en la UNLP?

Estupor por la muerte de una auxiliar en un jardín de infantes

¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador
+ Leidas

Cómo harán las billeteras digitales para retener Ingresos Brutos en la Provincia

Sin clases este jueves en las escuelas de La Plata: ¿qué va a pasar en la UNLP?

Escándalo por posteos de un candidato local de LLA

El plantel del Rojo emitió un duro comunicado

En el último concierto, Argentina cierra ante Ecuador: formaciones, hora y TV

Drástica decisión que tomó Carlos Alcaraz

El kirchnerismo reaviva la interna en el PJ pese al triunfo

Domínguez: la ventaja que busca mantener ante Gallardo
Últimas noticias de Política y Economía

Así abrirá el dólar tras un lunes caótico por el resultado de las elecciones en Provincia

¡Sorpresa! Uno de los mayores expertos mundiales en minería dijo qué necesita Argentina para ser potencia

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron acciones y riesgo país por las nubes

El Gobierno, tras la derrota en la Provincia: sin cambios en el Gabinete y mesa política como posible salida
Policiales
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
Defendió a su mamá de un asalto y lo mataron
Herman Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años: la intimidad del emotivo reencuentro
La Plata marcha contra las falsas denuncias: "Rompen vidas"
Velocidad, choque y casi una tragedia en la 122
Deportes
En el último concierto, Argentina cierra ante Ecuador: formaciones, hora y TV
Lionel Scaloni: “Messi se tomará su tiempo para poder decidir”
Nicolás Otamendi llevará el brazalete de capitán en Guayaquil
Bolivia y Venezuela quieren el Repechaje
Túnez también sacó boleto para el Mundial
Espectáculos
La conmovedora historia de Thiago: nació sin una pierna, quiere estudiar con Cris Morena y sorprendió a todos
Furor por “El conjuro”: el terror copa los cines y desplaza a Francella
Ligia Piro: “No me quiero quedar con las ganas de cantar nada”
¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador
Adiós a Rick Davies, la inigualable voz de Supertramp
Información General
Los terribles datos y cifras que te van a sacar las ganas de seguir fumando
Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina
Médicos argentinos ganaron el “Óscar de la retina” por una cirugía ocular
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla