La compra millonaria que sacude al agro argentino

Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) cerraron un acuerdo para comprar el 50% de Profertil en manos de Nutrien, por unos US$ 600 millones, en lo que marca un cambio trascendental en la principal productora de fertilizantes del país.

Según se informó, Adecoagro tendrá el 80% de esa participación y ACA el 20%, mientras que el otro 50% de Profertil seguirá en manos de YPF, que dispone de un derecho de preferencia de 90 días para igualar la oferta.

Profertil, con sede en Bahía Blanca, produce anualmente 1,3 millones de toneladas de urea y 790.000 toneladas de amoníaco, lo que representa el 60% del consumo de urea en Argentina, insumo clave para el maíz y el trigo.

Para Adecoagro, que administra más de 500.000 hectáreas en Sudamérica y recientemente fue noticia por el ingreso del gigante cripto Tether en su capital accionario, la operación significa diversificar su perfil agroindustrial.

Por su parte, ACA, que figura entre los diez principales exportadores de granos del país, consideró que esta participación refuerza su compromiso con la provisión integral de insumos a los productores y sus cooperativas. "Es un paso trascendental en la consolidación de nuestra presencia en la producción y distribución de insumos agropecuarios", señaló Ricardo Wlasicsuk, gerente general de la entidad.

En tanto, Nutrien justificó su salida de Profertil como parte de una estrategia global de concentración en "activos y geografías clave".



Su CEO, Ken Seitz, afirmó que los fondos obtenidos se destinarán a crecimiento selectivo, recompra de acciones y reducción de deuda.

La empresa, no obstante, aclaró que continuará en el mercado argentino con su red de retail de insumos, semillas y servicios técnicos.

Especialistas del sector celebraron el ingreso de Adecoagro y ACA, al considerar que actores con llegada directa al productor aportarán más integración y dinamismo a la cadena de valor agrícola. "El productor agropecuario será el principal beneficiado", sostuvo el consultor Eddy Fay. A su vez, Horacio Busanello destacó que para Nutrien la salida representa una oportunidad de hacer caja tras más de dos décadas en un mercado que ya no considera estratégico.

Nota publicada en eleconomista.com.ar