Política y Economía |A 44 años de su muerte

Homenaje del radicalismo a Ricardo Balbín

9 de Septiembre de 2025 | 01:38
La Comisión Permanente de Homenaje a Ricardo Balbín convocó a un homenaje al dirigente del radicalismo nacional, a 44 años de su fallecimiento.

El cónclave se llevará a cabo hoy a las 11 en el Panteón familiar del Cementerio local, donde asistirán dirigentes de la UCR local y de distintos espacios del arco político platense para prestar homenaje al histórico referente de la política argentina, con la premisa de que “bregar es la consigna”.

Una de las figuras más notables del radicalismo argentino, Balbín falleció un 9 de septiembre de 1981 en nuestra ciudad, habiendo presidido el Comité nacional desde 1959.

 

