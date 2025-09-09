Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define hoy el Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

Espectáculos

La conmovedora historia de Thiago: nació sin una pierna, quiere estudiar con Cris Morena y sorprendió a todos

9 de Septiembre de 2025 | 08:33

Escuchar esta nota

Thiago es un joven misionero de 17 años que nació sin una pierna. Pero su historia es aún más desgarradora: perdió a su hermano gemelo durante el embarazo de su madre. Ahora la vida le hizo un mimo porque conmovió a todos en el programa de Guido Kaczka "Buenas noches Familia" y además se llevó 16 millones de pesos que le donó el público, tal como es la propuesta del programa de El Trece.

El adolescente comenzó diciendo: “Quiero contar mi historia de vida, la superación que tuve al hacer esto, que es acrobacias en tela. Como ven, perdí mi prótesis en el embarazo. Quince días antes, mi hermano falleció en la panza, éramos gemelos los dos, y a él lo sacaron quince días antes. O sea, los dos estábamos juntos, pero él falleció quince días antes”. Y agregó que “encontré mi paz y lo que quiero en un futuro es estudiar en la escuela de Cris Morena, es uno de mis sueños”.

El conductor del envío, antes de que Thiago inicie su rutina de acrobacias en telas, le dijo: “Bueno, por ahí Cris Morena entre los premios de la gente ve el video, o nosotros mismos se lo mandamos, y a ver si existe esa posibilidad". Y ya una vez que el joven sorprendió a todos Kaczka  lo felicitó: "Qué bárbaro Thiago, qué garra, porque es bien difícil. Yo trato de imaginarme, de ponerme en tu lugar, y es bien difícil lo que encaras, muy difícil”.

“Todo se puede en esta vida, no hay que bajar los brazos, nunca”, sostuvo el misionero, que también practicó fútbol y natación y sueña con tener su propia academia.

La dura historia de Thiago transformada en superación

“Éste es mi hermano que lo tengo tatuado acá, a mi gemelo, él es mi hermanito Ángel”, le contó a Guido, señalándose el brazo y agregando aún más emoción a su participación en el programa. 

“Qué bárbaro eh. Pensaba recién, nació con una dificultad para caminar, sin una pierna, y ahora vuela”, reflexionó el conductor.

“Y a pesar de eso sigo para arriba”, acotó Thiago. “El premio de la gente es de 16.102.603,87. Todo tuyo, tu premio, tu premio y la alegría de la gente. Bravo Thiago, felicitaciones seguí así, regá esa virtud, echale agua como a las plantas, regá siempre tu virtud”, cerró el conductor, muy emocionado.

