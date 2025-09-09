El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios
Nadie tiene los votos comprados, el teorema de Baglini y el escenario para 2027
Sin clases este jueves en las escuelas de La Plata: ¿qué va a pasar en la UNLP?
¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador
Cómo harán las billeteras digitales para retener Ingresos Brutos en la Provincia
Herman Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años: la intimidad del emotivo reencuentro
Sube el dólar, bajan las ventas: comerciantes de La Plata esperan impacto en precios
La conmovedora historia de Thiago: nació sin una pierna, quiere estudiar con Cris Morena y sorprendió a todos
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
Con asesoría y planificación, arquitectos asistirán a clubes
Estupor por la muerte de una auxiliar en un jardín de infantes
En pleno robo, intentó defender a su mamá y lo desmayaron de un golpe
En La Plata sigue el sol radiante a la espera de la primavera
¡Sorpresa! Uno de los mayores expertos mundiales en minería dijo qué necesita Argentina para ser potencia
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina
Los terribles datos y cifras que te van a sacar las ganas de seguir fumando
Los números de la suerte del martes 9 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Thiago es un joven misionero de 17 años que nació sin una pierna. Pero su historia es aún más desgarradora: perdió a su hermano gemelo durante el embarazo de su madre. Ahora la vida le hizo un mimo porque conmovió a todos en el programa de Guido Kaczka "Buenas noches Familia" y además se llevó 16 millones de pesos que le donó el público, tal como es la propuesta del programa de El Trece.
El adolescente comenzó diciendo: “Quiero contar mi historia de vida, la superación que tuve al hacer esto, que es acrobacias en tela. Como ven, perdí mi prótesis en el embarazo. Quince días antes, mi hermano falleció en la panza, éramos gemelos los dos, y a él lo sacaron quince días antes. O sea, los dos estábamos juntos, pero él falleció quince días antes”. Y agregó que “encontré mi paz y lo que quiero en un futuro es estudiar en la escuela de Cris Morena, es uno de mis sueños”.
El conductor del envío, antes de que Thiago inicie su rutina de acrobacias en telas, le dijo: “Bueno, por ahí Cris Morena entre los premios de la gente ve el video, o nosotros mismos se lo mandamos, y a ver si existe esa posibilidad". Y ya una vez que el joven sorprendió a todos Kaczka lo felicitó: "Qué bárbaro Thiago, qué garra, porque es bien difícil. Yo trato de imaginarme, de ponerme en tu lugar, y es bien difícil lo que encaras, muy difícil”.
“Todo se puede en esta vida, no hay que bajar los brazos, nunca”, sostuvo el misionero, que también practicó fútbol y natación y sueña con tener su propia academia.
“Éste es mi hermano que lo tengo tatuado acá, a mi gemelo, él es mi hermanito Ángel”, le contó a Guido, señalándose el brazo y agregando aún más emoción a su participación en el programa.
“Qué bárbaro eh. Pensaba recién, nació con una dificultad para caminar, sin una pierna, y ahora vuela”, reflexionó el conductor.
LE PUEDE INTERESAR
Furor por “El conjuro”: el terror copa los cines y desplaza a Francella
LE PUEDE INTERESAR
Ligia Piro: “No me quiero quedar con las ganas de cantar nada”
“Y a pesar de eso sigo para arriba”, acotó Thiago. “El premio de la gente es de 16.102.603,87. Todo tuyo, tu premio, tu premio y la alegría de la gente. Bravo Thiago, felicitaciones seguí así, regá esa virtud, echale agua como a las plantas, regá siempre tu virtud”, cerró el conductor, muy emocionado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí