Cruzeiro concretó el pase más caro de la historia: 26 millones de euros por Gerson

Cruzeiro desembolsó una fortuna y rompió el mercado de pases para concretar el fichaje más caro en la historia del fútbol sudamericano: Gerson, dos veces campeón de la Libertadores con Flamengo,retorna a Brasil para jugar la Copa con la Bestia Negra.

“Llega mañana (por hoy)”, anunció Pedro Lourenço, el propietario del club. El conjunto de Belo Horizonte pagará 26 millones de euros por el pase, aunque el monto podría ascender a 30 millones por cláusulas por objetivos.