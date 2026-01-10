Cruzeiro concretó el pase más caro de la historia: 26 millones de euros por Gerson

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados
Persisten los loteos ilegales y crece la alarma en la Región
Vacaciones en modo ajuste: menos viajes y descansos más cortos
“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en Tolosa
Gimnasia a fondo por Auzmendi: el ofrecimiento del Lobo por el delantero
Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia
La Plata, ciudad de cine: de Brad Pitt, Darín y “La China” hasta Netflix
AFA: la Justicia habilitó la feria y avanza con la causa por presunto lavado
El gobierno de Milei avanza en la discusión de la reforma laboral
Descuentos y bonificaciones para los contribuyentes cumplidores
Peleas y reclamos por los recursos que Provincia envía a las comunas
Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde
“Siempre la misma historia”, otro reclamo por un corte de luz en la Región
Tercera muerte por hantavirus en la Provincia y hay alerta máxima: la nueva víctima, de Chacabuco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Cruzeiro desembolsó una fortuna y rompió el mercado de pases para concretar el fichaje más caro en la historia del fútbol sudamericano: Gerson, dos veces campeón de la Libertadores con Flamengo,retorna a Brasil para jugar la Copa con la Bestia Negra.
“Llega mañana (por hoy)”, anunció Pedro Lourenço, el propietario del club. El conjunto de Belo Horizonte pagará 26 millones de euros por el pase, aunque el monto podría ascender a 30 millones por cláusulas por objetivos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí