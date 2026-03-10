Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Se viene una nueva maratón a beneficio del Hospital de Niños Sor María Ludovica

Se viene una nueva maratón a beneficio del Hospital de Niños Sor María Ludovica
10 de Marzo de 2026 | 17:36

Escuchar esta nota

Este año se realizará nuevamente en La Plata la tradicional maratón a beneficio del Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, una iniciativa que cada año permite financiar el funcionamiento del establecimiento y la casa que alberga a pacientes ambulatorios y sus familias.

Al igual que las anteriores, la 14º edición es organizado en junto por el Hospital y su cooperadora, la Defensoría del Pueblo, la Fundación Ludovica y la Municipalidad de La Plata. Contará con tres tipos de distancias, la 10K Competitiva con control de tiempos mediante chips electrónicos, la 3K Participativa para adultos y menores (gratis hasta los 10 años inclusive) y la1K Infantil (gratis hasta los 10 años).

El evento, uno de los más destacados del calendario deportivo de la provincia de Buenos Aires, es organizado por la Defensoría del Pueblo, el hospital, su cooperadora, la Fundación Ludovica y el Municipio, y tendrá lugar el domingo 19 de abril en la República de los Niños.

La maratón contempla las alternativas 10K Competitiva, con control de tiempos mediante chips electrónicos y horario de largada a las 8:00; 3K Participativa para adultos y menores, gratis hasta los 10 años inclusive y con largada a las 9:00; y 1K Infantil, gratis hasta los 10 años y con largada a las 10:00. 

Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el jueves 16 de abril a las 12:00 en maratondeladefensoria.eventbrite.com.ar, solicitar descuentos para grupos runners y personas con discapacidad escribiendo a maraton@defensorba.org.ar y consultar el reglamento en este enlace.

Los inscriptos deberán retirar los kits el viernes 17 y el sábado 18 de abril de 10:00 a 18:00 en la sede de la defensoría de 50 Nº 687. Según se informó, no se harán entregas el día de la competencia y los participantes recibirán medalla finisher al finalizar la carrera.

LE PUEDE INTERESAR

El Tren Roca a La Plata con servicio limitado tras accidente en Hudson

LE PUEDE INTERESAR

Anunciaron las nuevas obras en el Coliseo Podestá y presentaron la temporada 2026

Cabe destacar que, además de con las carreras, la 14° maratón a beneficio del Hospital de Niños Sor María Ludovica contará con propuestas recreativas y culturales, actividades infantiles, música en vivo y espacios institucionales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
+ Leidas

Reforma de la VTV: menos trámites, extensión de plazos y apertura del mercado a concesionarias e importadores

Vacunación antigripal: uno por uno, los centros de salud habilitados en La Plata, Berisso y Ensenada

Arranca mañana la campaña de vacunación antigripal en La Plata: ¿a quiénes se la aplican gratis?

Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción

"Dejaste de contestarme y decidiste ya no estar acá": la muerte de una jugadora de 16 años conmocionó al fútbol femenino

Renuevan autoridades en las 17 Facultades de la UNLP: los decanos elegidos y los que faltan

YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Muslera es de Selección: los competidores por el puesto
Últimas noticias de La Ciudad

El Tren Roca a La Plata con servicio limitado tras accidente en Hudson

Anunciaron las nuevas obras en el Coliseo Podestá y presentaron la temporada 2026

La crisis se siente en el comercio platense: aumentó la cantidad de locales vacíos en zonas clave de la ciudad

YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata
Información General
Mi PAMI: la nueva función de consulta para un servicio clave de los afiliados
Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción
Estudiantes de la UNLP llegaron a la final del mundial de programación
Más casos de influenza aviar en la Provincia y se activó el protocolo sanitario
A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”
Policiales
Piden hasta 8 años de cárcel para Buzali, ex marido de Piparo, por atropellar a motociclistas en La Plata
Tensión en un barrio de La Plata tras un nuevo "velorio tumbero" con tiros y cortes
VIDEO- Intentaron derribar un portón a patadas y una familia vivió momentos de terror en Villa Elisa
VIDEO. Buscan a "Sin pático", acusado de prender fuego una moto y andar a los tiros en un velorio tumbero
Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
Deportes
Avanzan los trabajos en el estadio de Gimnasia para la puesta a punto de la nueva pantalla
Nacida en Berisso, ganó la maratón de las Islas Malvinas: "Esto va mucho más allá que ganar una carrera"
"Dejaste de contestarme y decidiste ya no estar acá": la muerte de una jugadora de 16 años conmocionó al fútbol femenino
Riquelme proyecta ampliar la Bombonera para 80.000 espectadores
Define Zaniratto: el Pata Castro iría en lugar de Miramón
Espectáculos
Pampita puso en alquiler la casa donde vivía en Barrio Parque: cuánto cuesta la exclusiva propiedad
"Estuve muy deprimido": Luciano Castro rompió el silencio tras su internación
Anunciaron las nuevas obras en el Coliseo Podestá y presentaron la temporada 2026
Una ex Gran Hermano confirmó que fue novia de Alberto Fernández y reveló que le adjudicaron obras públicas durante su mandato
Filtran nuevos detalles de la tercera temporada de En el barro: “Cambia todo”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla