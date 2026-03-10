Se viene una nueva maratón a beneficio del Hospital de Niños Sor María Ludovica

Piden hasta 8 años de cárcel para Buzali, ex marido de Piparo, por atropellar a motociclistas en La Plata
Este año se realizará nuevamente en La Plata la tradicional maratón a beneficio del Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, una iniciativa que cada año permite financiar el funcionamiento del establecimiento y la casa que alberga a pacientes ambulatorios y sus familias.
Al igual que las anteriores, la 14º edición es organizado en junto por el Hospital y su cooperadora, la Defensoría del Pueblo, la Fundación Ludovica y la Municipalidad de La Plata. Contará con tres tipos de distancias, la 10K Competitiva con control de tiempos mediante chips electrónicos, la 3K Participativa para adultos y menores (gratis hasta los 10 años inclusive) y la1K Infantil (gratis hasta los 10 años).
El evento, uno de los más destacados del calendario deportivo de la provincia de Buenos Aires, es organizado por la Defensoría del Pueblo, el hospital, su cooperadora, la Fundación Ludovica y el Municipio, y tendrá lugar el domingo 19 de abril en la República de los Niños.
La maratón contempla las alternativas 10K Competitiva, con control de tiempos mediante chips electrónicos y horario de largada a las 8:00; 3K Participativa para adultos y menores, gratis hasta los 10 años inclusive y con largada a las 9:00; y 1K Infantil, gratis hasta los 10 años y con largada a las 10:00.
Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el jueves 16 de abril a las 12:00 en maratondeladefensoria.eventbrite.com.ar, solicitar descuentos para grupos runners y personas con discapacidad escribiendo a maraton@defensorba.org.ar y consultar el reglamento en este enlace.
Los inscriptos deberán retirar los kits el viernes 17 y el sábado 18 de abril de 10:00 a 18:00 en la sede de la defensoría de 50 Nº 687. Según se informó, no se harán entregas el día de la competencia y los participantes recibirán medalla finisher al finalizar la carrera.
Cabe destacar que, además de con las carreras, la 14° maratón a beneficio del Hospital de Niños Sor María Ludovica contará con propuestas recreativas y culturales, actividades infantiles, música en vivo y espacios institucionales.
