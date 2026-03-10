Se viene una nueva maratón a beneficio del Hospital de Niños Sor María Ludovica

Este año se realizará nuevamente en La Plata la tradicional maratón a beneficio del Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, una iniciativa que cada año permite financiar el funcionamiento del establecimiento y la casa que alberga a pacientes ambulatorios y sus familias.

Al igual que las anteriores, la 14º edición es organizado en junto por el Hospital y su cooperadora, la Defensoría del Pueblo, la Fundación Ludovica y la Municipalidad de La Plata. Contará con tres tipos de distancias, la 10K Competitiva con control de tiempos mediante chips electrónicos, la 3K Participativa para adultos y menores (gratis hasta los 10 años inclusive) y la1K Infantil (gratis hasta los 10 años).

La maratón contempla las alternativas 10K Competitiva, con control de tiempos mediante chips electrónicos y horario de largada a las 8:00; 3K Participativa para adultos y menores, gratis hasta los 10 años inclusive y con largada a las 9:00; y 1K Infantil, gratis hasta los 10 años y con largada a las 10:00.

Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el jueves 16 de abril a las 12:00 en maratondeladefensoria.eventbrite.com.ar, solicitar descuentos para grupos runners y personas con discapacidad escribiendo a maraton@defensorba.org.ar y consultar el reglamento en este enlace.

Los inscriptos deberán retirar los kits el viernes 17 y el sábado 18 de abril de 10:00 a 18:00 en la sede de la defensoría de 50 Nº 687. Según se informó, no se harán entregas el día de la competencia y los participantes recibirán medalla finisher al finalizar la carrera.

Cabe destacar que, además de con las carreras, la 14° maratón a beneficio del Hospital de Niños Sor María Ludovica contará con propuestas recreativas y culturales, actividades infantiles, música en vivo y espacios institucionales.