Espectáculos

Pampita puso en alquiler la casa donde vivía en Barrio Parque: cuánto cuesta la exclusiva propiedad
10 de Marzo de 2026 | 17:18

La modelo y conductora Carolina 'Pampita' Ardohain decidió dejar la casa en la que vivía en Barrio Parque tras el robo que sufrió en septiembre de 2025. Ahora, la propiedad fue puesta en alquiler dentro del exclusivo mercado inmobiliario de esa zona de la ciudad.

Según trascendió, la residencia salió al mercado con un valor de 10 mil dólares mensuales, una cifra que la ubica entre las viviendas particulares más costosas disponibles actualmente en ese sector de la Buenos Aires.

Cómo es la casa que compartía con Moritán

La propiedad fue el hogar que Pampita compartió con su entonces pareja, el empresario y dirigente Roberto García Moritán.

Se trata de una casa de estilo francés clásico con 760 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en tres plantas y con amplios ambientes.

Entre sus principales características se destacan: cuatro dormitorios, tres baños, sala de juegos y gran jardín.

Además, la vivienda cuenta con una serie de comodidades que elevan su valor dentro del mercado inmobiliario de alta gama: pileta, gimnasio privado, sauna y una bodega subterránea.

Detalles de una residencia de lujo

Desde el ingreso, la casa muestra su impronta señorial. La entrada principal está marcada por una puerta de hierro de doble hoja que conduce a un amplio hall central, desde donde se conectan los salones principales y el acceso al jardín.

En la planta alta se encuentra la suite principal, equipada con vestidor y un baño revestido en mármol. En ese mismo nivel también hay un playroom con salida a la terraza.

El entorno también suma valor a la propiedad. Barrio Parque, ubicado en la zona de Palermo Chico, es uno de los sectores residenciales más exclusivos de la ciudad, conocido por sus calles arboladas, residencias históricas y la presencia de varias embajadas.

