Pampita puso en alquiler la casa donde vivía en Barrio Parque: cuánto cuesta la exclusiva propiedad

Piden hasta 8 años de cárcel para Buzali, ex marido de Piparo, por atropellar a motociclistas en La Plata
Piden hasta 8 años de cárcel para Buzali, ex marido de Piparo, por atropellar a motociclistas en La Plata
La crisis se siente en el comercio platense: aumentó la cantidad de locales vacíos en zonas clave de la ciudad
Anunciaron las nuevas obras en el Coliseo Podestá y presentaron la temporada 2026
El Tren Roca no llega a La Plata: servicio con demoras y cancelaciones tras accidente en Hudson
YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata
Tensión en un barrio de La Plata tras un nuevo "velorio tumbero" con tiros y cortes
Renuevan autoridades en las 17 Facultades de la UNLP: los decanos elegidos y los que faltan
En la cena de ExpoAgro, Macri fue irónico con Kicillof: "Lo quiero mucho"
La Justicia rechazó la cautelar para frenar la elección interna de la UCR bonaerense
EE UU prevé el "día más intenso": feroces contraataques de Irán
"Estuve muy deprimido": Luciano Castro rompió el silencio tras su internación
VIDEO- Intentaron derribar un portón a patadas y una familia vivió momentos de terror en Villa Elisa
Vacunación antigripal: uno por uno, los centros de salud habilitados en La Plata, Berisso y Ensenada
TRIBUNA DE VECINOS, nueva sección: dejanos tu reclamo, en video
Una ex Gran Hermano confirmó que fue novia de Alberto Fernández y reveló que le adjudicaron obras públicas durante su mandato
Temperaturas de primavera y sin rastros de lluvias en La Plata: el singular fenómeno que llama la atención de los expertos
Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de 970 millones de pesos
"Dejaste de contestarme y decidiste ya no estar acá": la muerte de una jugadora de 16 años conmocionó al fútbol femenino
VIDEO. Buscan a "Sin pático", acusado de prender fuego una moto y andar a los tiros en un velorio tumbero
"Se pegan un palo por semana": vecinos de City Bell están cansados de los choques y exigen reductores de velocidad
Quién es Sofía Smaldone, la mujer "cercana" a Mauricio Macri: las fotos
UPD, capítulo 2: otra vez La Plata se despertó con bombazos y quejas vecinales
Milei calificó a Paolo Rocca y a Madanes Quintanilla como “empresarios prebendarios”
VIDEO. La Zona Roja de La Plata, por adentro: convivencia forzada, comerciantes hartos y denuncias vecinales
Cuadernos: rechazan el planteo de nulidad de Cristina Kirchner y otros empresarios acusados
Reforma de la VTV: menos trámites, extensión de plazos y apertura del mercado a concesionarias e importadores
Riquelme proyecta ampliar la Bombonera para 80.000 espectadores
Nacida en Berisso, ganó la maratón de las Islas Malvinas: "Esto va mucho más allá que ganar una carrera"
Mi PAMI: la nueva función de consulta para un servicio clave de los afiliados
La intimidad de la reunión de 11 Gobernadores con empresarios en Nueva York: clima distendido y hasta bromas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La modelo y conductora Carolina 'Pampita' Ardohain decidió dejar la casa en la que vivía en Barrio Parque tras el robo que sufrió en septiembre de 2025. Ahora, la propiedad fue puesta en alquiler dentro del exclusivo mercado inmobiliario de esa zona de la ciudad.
Según trascendió, la residencia salió al mercado con un valor de 10 mil dólares mensuales, una cifra que la ubica entre las viviendas particulares más costosas disponibles actualmente en ese sector de la Buenos Aires.
Cómo es la casa que compartía con Moritán
La propiedad fue el hogar que Pampita compartió con su entonces pareja, el empresario y dirigente Roberto García Moritán.
Se trata de una casa de estilo francés clásico con 760 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en tres plantas y con amplios ambientes.
Entre sus principales características se destacan: cuatro dormitorios, tres baños, sala de juegos y gran jardín.
Además, la vivienda cuenta con una serie de comodidades que elevan su valor dentro del mercado inmobiliario de alta gama: pileta, gimnasio privado, sauna y una bodega subterránea.
Detalles de una residencia de lujo
Desde el ingreso, la casa muestra su impronta señorial. La entrada principal está marcada por una puerta de hierro de doble hoja que conduce a un amplio hall central, desde donde se conectan los salones principales y el acceso al jardín.
En la planta alta se encuentra la suite principal, equipada con vestidor y un baño revestido en mármol. En ese mismo nivel también hay un playroom con salida a la terraza.
El entorno también suma valor a la propiedad. Barrio Parque, ubicado en la zona de Palermo Chico, es uno de los sectores residenciales más exclusivos de la ciudad, conocido por sus calles arboladas, residencias históricas y la presencia de varias embajadas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí