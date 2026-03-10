Tras un intento de robo a punta de pistola, dos hombres terminaron tras las rejas en Melchor Romero

Una jornada de patrullaje preventivo en la localidad de Melchor Romero finalizó hoy con la aprehensión de dos hombres de 29 y 34 años. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles 516 y 157, luego de un rápido operativo.

La intervención policial se activó cuando un joven de 22 años interceptó a los agentes que circulaban por la zona. El denunciante relató que, momentos antes, dos sujetos le apuntaron con un arma de fuego sin motivo aparente.

Tras recibir la descripción detallada de los involucrados, el personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) y del Comando de Patrullas inició una búsqueda inmediata por las inmediaciones.

A pocas cuadras del sitio de la denuncia, los uniformados localizaron a los sospechosos. Ante la presencia policial, los hombres intentaron deshacerse de un objeto metálico que arrojaron al suelo antes de su interceptación final. Al realizar la inspección del área, los efectivos hallaron el revólver utilizado en la amenaza, el cual carecía de marca y modelo a simple vista.

Los dos sujetos, quienes se desempeñan como empleados en la zona, quedaron bajo custodia de inmediato. El magistrado a cargo de la UFI Nº 2 avaló el procedimiento y dispuso el traslado de los aprehendidos a la sede judicial para la primera audiencia de mañana.

La causa quedó caratulada como amenazas agravadas y portación ilegal de arma de fuego de uso condicional. Gracias a la rápida alerta del vecino y el despliegue coordinado de las fuerzas motorizadas, el arma salió de circulación y los presuntos agresores permanecen a disposición de la justicia.