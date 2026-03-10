Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Tras un intento de robo a punta de pistola, dos hombres terminaron tras las rejas en Melchor Romero

Tras un intento de robo a punta de pistola, dos hombres terminaron tras las rejas en Melchor Romero
10 de Marzo de 2026 | 21:26

Escuchar esta nota

Una jornada de patrullaje preventivo en la localidad de Melchor Romero finalizó hoy con la aprehensión de dos hombres de 29 y 34 años. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles 516 y 157, luego de un rápido operativo.

La intervención policial se activó cuando un joven de 22 años interceptó a los agentes que circulaban por la zona. El denunciante relató que, momentos antes, dos sujetos le apuntaron con un arma de fuego sin motivo aparente.

Tras recibir la descripción detallada de los involucrados, el personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) y del Comando de Patrullas inició una búsqueda inmediata por las inmediaciones.

A pocas cuadras del sitio de la denuncia, los uniformados localizaron a los sospechosos. Ante la presencia policial, los hombres intentaron deshacerse de un objeto metálico que arrojaron al suelo antes de su interceptación final. Al realizar la inspección del área, los efectivos hallaron el revólver utilizado en la amenaza, el cual carecía de marca y modelo a simple vista.

Los dos sujetos, quienes se desempeñan como empleados en la zona, quedaron bajo custodia de inmediato. El magistrado a cargo de la UFI Nº 2 avaló el procedimiento y dispuso el traslado de los aprehendidos a la sede judicial para la primera audiencia de mañana.

La causa quedó caratulada como amenazas agravadas y portación ilegal de arma de fuego de uso condicional. Gracias a la rápida alerta del vecino y el despliegue coordinado de las fuerzas motorizadas, el arma salió de circulación y los presuntos agresores permanecen a disposición de la justicia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
+ Leidas

Reforma de la VTV: menos trámites, extensión de plazos y apertura del mercado a concesionarias e importadores

Vacunación antigripal: uno por uno, los centros de salud habilitados en La Plata, Berisso y Ensenada

Arranca mañana la campaña de vacunación antigripal en La Plata: ¿a quiénes se la aplican gratis?

Renuevan autoridades en las 17 Facultades de la UNLP: los decanos elegidos y los que faltan

Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción

"Dejaste de contestarme y decidiste ya no estar acá": la muerte de una jugadora de 16 años conmocionó al fútbol femenino

VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Temperaturas de primavera y sin rastros de lluvias en La Plata: el singular fenómeno que llama la atención de los expertos
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. "Tolosa es una selva": un ladrón se trepó como mono para robar la luminaria de un poste

Piden hasta 10 años de cárcel para Buzali, ex marido de Piparo, por atropellar a motociclistas en La Plata

Tensión en un barrio de La Plata tras un nuevo "velorio tumbero" con tiros y cortes

VIDEO- Intentaron derribar un portón a patadas y una familia vivió momentos de terror en Villa Elisa
La Ciudad
VIDEO.- Cierre de comercios en La Plata: entre la liquidación y el éxodo a barrios
Panaderos de La Plata en alerta: se desplomó un 45% el consumo de pan
Renuevan autoridades en las 17 Facultades de la UNLP: los decanos elegidos y los que faltan
El Tren Roca a La Plata completa su recorrido con demoras tras un incidente fatal en las vías
Se viene una nueva maratón a beneficio del Hospital de Niños Sor María Ludovica
Información General
Crece el reclamo por el estado de la Ruta Provincial Hipólito Yrigoyen
Denuncias de irregularidades en la elección de la UOM de Zárate-Campana imagen
Mi PAMI: la nueva función de consulta para un servicio clave de los afiliados
Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción
Estudiantes de la UNLP llegaron a la final del mundial de programación
Deportes
Independiente empató 4 a 4 ante Unión en la agonía del partido
VIDEO. Franco Colapinto y su error de cálculos a bordo de una lancha en China
Avanzan los trabajos en el estadio de Gimnasia para la puesta a punto de la nueva pantalla
Estudiantes pierde a Alario para recibir a Lanús y el 'Cacique' apuesta a un regreso en el equipo
Fanática de Gimnasia y nacida en Berisso, ganó la maratón de las Islas Malvinas: "Esto va mucho más allá que ganar una carrera"
Espectáculos
Morena Rial fue beneficiada con prisión domiciliaria y abandona el penal de Magdalena
Pampita puso en alquiler la casa donde vivía en Barrio Parque: cuánto cuesta la exclusiva propiedad
"Estuve muy deprimido": Luciano Castro rompió el silencio tras su internación
Anunciaron las nuevas obras en el Coliseo Podestá y presentaron la temporada 2026
Una ex Gran Hermano confirmó que fue novia de Alberto Fernández y reveló que le adjudicaron obras públicas durante su mandato

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla