Panaderos de La Plata en alerta: se desplomó un 45% el consumo de pan

Clientes que compran menos cantidad y precios casi congelados preocupan al sector que ve un futuro desalentador
“Hay días que son de terror”, definió sin medias tintas el panadero local Carlos Proia al presente de la industria panificadora. Durante el primer trimestre del año el consumo del pan cayó un 45% en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de La Plata es un fiel reflejo de esto.
“El consumo en general cayó. Quizás se vende un poco más los domingos, pero está muy feo la gente ya no compra como antes”, admitió el comerciante y evidenció un cambio claro en la forma de consumo: “La gente ya no compra un kilo, se llevan un cuarto o menos. O vienen y te dicen ‘dame tres facturas’ y listo”.
“Cayó mucho el consumo de pan pero también de todos los productos en general”, opinó por su parte Pablo Miró de la panadería El Mortero. Es que el pan no es el único que pierde terreno, las facturas parecen haberse vuelto un producto de lujo en muchos hogares, tal es así que según la Cámara de Industriales Panaderos (Cipan) su venta bajó casi un 85% en la Provincia.
“Cayó mucho el consumo de pan y de todos los productos en general”
Crisis económica y cambios de hábitos son los principales factores de esta caída para los comerciantes. “Muchos se pasaron a otros tipos de panes, como por ejemplo el pan de salvado, el pan de centeno, buscan panes más saludable. Pero también es cierto que la gente va y compra lo mínimo indispensable para el día. No es como antes que llevaba para todo stockear para toda la semana”, añadió Miró.
Precios obligados
En un contexto de caída en las ventas aumentar los precios no parece una opción. “A los precios los mantenemos obligatoriamente y terminamos sacrificando parte de la ganancia por los altos insumos”, apuntó Proia.
En la Ciudad el precio del pan oscila entre los $3.000 y $3.500, “imposible ponerlo a menos” argumentó el comerciante y expresó que hay colegas suyos que lo venden más barato pero “realmente no se como hacen”, observó. “Vamos el día a día. Yo recorto gastos, por ejemplo evito salir a a repartir, así me ahorro no solo el combustible sino que también tengo un empleado menos”, explicó.
Los aumentos están restringidos o al menos se aplican con cautela. “Hacía seis meses que no aumentábamos y tuvimos que ponerle un 10% a casi todo menos al pan y a las facturas, para así poder afrontar la caída de las ventas”, detalló Miró.
En paralelo a este congelamiento de precios de hecho, los insumos suben y el margen de ganancia se achica cada vez más. “Las materias primas han aumentado un poco pero los que más subieron fueron los impuestos y los servicios, de ahí el impuesto que tuvimos que aplicar”, ilustró el comerciante.
El panorama es desalentador y desde la Cipan, muy a su pesar, proyectan un 2026 con “récord de cierres” de comercios. Una tendencia que ya se arrastra desde hace un tiempo con el cierre de 2.000 panaderías en todo el país en los últimos dos años y la pérdida de 16 mil puestos de trabajo.
