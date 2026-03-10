"Tolosa es una selva": un ladrón se trepó como mono para robar la luminaria de un poste

Panaderos de La Plata en alerta: se desplomó un 45% el consumo de pan
Panaderos de La Plata en alerta: se desplomó un 45% el consumo de pan
La delincuencia en el barrio de Tolosa sumó un nuevo capítulo que provocó una gran indignación en los frentistas. En plena oscuridad, el delincuente trepó a un poste de alumbrado público y sustrajo la luminaria en cuestión de segundos. Miembros de la Asamblea Vecinal de Tolosa hicieron pública la sustracción de luminarias en 115 entre 525 y 526, una situación que agrava la visibilidad durante la noche y genera un terreno más propicio para los episodios delictivos.
El hecho delictivo ocurrió bajo una modalidad que sorprendió a los propios frentistas por su desparpajo. El robo quedó registrado por una cámara de seguridad que demostró la habilidad del ladrón para perpetrar el ilícito. Asimismo, señalaron que circulaba con un carro de supermercados, elemento sustraído previamente que le permitía trasladar los pesados artefactos.
Los habitantes de las calles afectadas señalan que la oscuridad funciona como un manto protector para otros delitos, lo cual genera un clima de temor constante entre quienes deben transitar por la zona para ir a trabajar o estudiar.
La sustracción de los focos y las estructuras metálicas no solo representa un daño económico al municipio, sino un riesgo inminente para la integridad física de los vecinos. "El barrio parece una selva por la falta de mantenimiento y el avance de este tipo de robos que nos dejan totalmente expuestos", lamentaron.
Los vecinos exigen una respuesta rápida de las autoridades municipales para la reposición de las lámparas y un refuerzo en las tareas de vigilancia preventiva con el fin de evitar nuevos episodios delictivos en Tolosa.
