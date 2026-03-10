Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Tren Roca a La Plata con servicio limitado tras un incidente fatal en las vías
10 de Marzo de 2026 | 16:03

Este martes por la tarde, como consecuencia de un incidente fatal, el servicio del Tren Roca no llega a La Plata. Según detallaron, el transporte se encuentra con demoras y cancelaciones entre las estaciones de Hudson y Pereyra. 

Según informaron desde Trenes Argentinos, el ramal que une a la Capital Federal con nuestra Ciudad, se encuentra afectado.

 

