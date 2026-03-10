Mercados: bajó el dólar y rebotaron 9% las acciones argentinas

Panaderos de La Plata en alerta: se desplomó un 45% el consumo de pan
Panaderos de La Plata en alerta: se desplomó un 45% el consumo de pan
A diferencia de ayer lunes, cuando subía, hoy el dólar oficial cayó $15 tanto para la venta como para la compra en el Banco Nación.
En la segunda rueda semanal el dólar oficial cambió su tendencia alcista y bajó 1,08% y así la divisa estadounidense en el Banco Nación cerró a $1.420 para la venta y $1.370 para la compra, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
¿Cómo quedaron los números del resto de las divisas estadounidenses en cada una de sus cotizaciones este martes 10 de marzo?
COTIZACIONES
Dólar oficial
Compra $1.370 / Venta $1.420.
Dólar blue:
Compra $1.405 / Venta $1.425.
Dólar MEP:
Compra $1.420,10 / Venta $1.421,60.
Dólar Contado con Liquidación (CCL):
Compra $1.463,80 / Venta $1.464,40.
Dólar tarjeta:
Venta $1.846.
Buena jornada para los activos argentinos
Los activos argentinos tuvieron este martes una destacada jornada, a pesar de lo vientos de guerra que soplan desde medio oriente.
El S&P Merval en dólares sube con fuerza, los ADRs argentinos vuelan en Wall Street y el riesgo país se recupera este martes.
Los mercados del mundo se mantienen en vilo mientras los inversores procesan las últimas novedades sobre la guerra en Medio Oriente.
En la plaza local, los títulos soberanos que más avanzan son el Global 2029 (+2,1%), el Bonar 2029 (+2%) y el Bonar 2038 (+2%). Así, el riesgo país se hunde hasta los 551 puntos básicos, luego de que llegara a rozar las 600 unidades en el momento de máxima tensión financiera global de la rueda.
Se trata de un nivel del indicador económico que todavía mantiene alejado al Gobierno del regreso a los mercados internacionales para refinanciar los vencimientos de deuda externa.
El S&P Merval avanza 4,2% a 2.742.259,28 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace un 4,9%. En ese contexto, resaltan las ganancias de Metrogas (+9%), Central Puerto (7,4%), Edenor (+6,2%).__IP__
A su vez, los ADRs argentinos avanzan hasta 11,1% de la mano de Central Puerto, seguido por Grupo Supervielle (+7,2%) y Edenor (+7,1%). Mientras tanto, el presidente Javier Milei encabezó en Nueva York la llamada "Argentina Week", un foro orientado a captar inversiones y reforzar vínculos con el sector financiero internacional.
