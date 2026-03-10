Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Luciano Castro rompió el silencio tras su internación: "Estuve muy deprimido y estoy sanando"

Luciano Castro rompió el silencio tras su internación: "Estuve muy deprimido y estoy sanando"
10 de Marzo de 2026 | 16:06

El actor Luciano Castro rompió el silencio y habló públicamente sobre el difícil momento personal que atravesó en los últimos meses, con internación incluida, luego de la polémica separación de la también actriz Griselda Siciliani.

En un testimonio fuerte, el actor confirmó que estuvo internado y que recibió ayuda profesional para enfrentar un cuadro de depresión. 

“Estoy bien. Pedí ayuda y me dieron ayuda. Me interné, es verdad. Estuve en un lugar donde me ayudaron mucho los profesionales”, expresó el actor al referirse a su situación, en declaraciones al canal América TV.

Castro contó que el proceso no fue sencillo y que atravesó momentos muy complejos desde lo emocional. “Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido”, reconoció.

El actor explicó que decidió buscar asistencia cuando sintió que no podía afrontar la situación solo. Según señaló, el acompañamiento de profesionales fue clave para comenzar a recuperarse. “Por suerte pedí ayuda y me ayudaron”, remarcó.

En su mensaje también destacó que gran parte de su esfuerzo por salir adelante está motivado por las personas más importantes de su vida. “Estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y más amo, que son mis hijos”, afirmó.

Un mensaje sobre la importancia de pedir ayuda

Las palabras de Luciano Castro generaron repercusión entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo, ya que el actor eligió hablar abiertamente sobre la salud mental y la importancia de buscar ayuda profesional cuando se atraviesan momentos difíciles.

Su testimonio se suma a otros casos de figuras públicas que en los últimos años decidieron visibilizar los problemas de salud mental y destacar la importancia del acompañamiento terapéutico para poder atravesarlos.

