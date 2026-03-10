Panaderos de La Plata en alerta: se desplomó un 45% el consumo de pan
Panaderos de La Plata en alerta: se desplomó un 45% el consumo de pan
Anunciaron las nuevas obras en el Coliseo Podestá y presentaron la temporada 2026
Renuevan autoridades en las 17 Facultades de la UNLP: los decanos elegidos y los que faltan
Piden hasta 10 años de cárcel para Buzali, ex marido de Piparo, por atropellar a motociclistas en La Plata
El Tren Roca a La Plata completa su recorrido con demoras tras un incidente fatal en las vías
La crisis se siente en el comercio platense: aumentó la cantidad de locales vacíos en zonas clave de la ciudad
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $4.000.000: cuándo sale la tarjeta
TRIBUNA DE VECINOS, nueva sección: dejanos tu reclamo, en video
Milei le da más poder a Manuel Adorni y ahora podrá autorizar erogaciones del Estado
Tensión en un barrio de La Plata tras un nuevo "velorio tumbero" con tiros y cortes
Mercados: bajó el dólar y rebotaron 9% las acciones argentinas
Trump advirtió con una respuesta "nunca antes vista" e Irán asegura que combatirá "el tiempo necesario"
Morena Rial fue beneficiada con prisión domiciliaria y abandona el penal de Magdalena
YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata
Se viene una nueva maratón a beneficio del Hospital de Niños Sor María Ludovica
La Justicia rechazó la cautelar para frenar la elección interna de la UCR bonaerense
Pampita puso en alquiler la casa donde vivía en Barrio Parque: cuánto cuesta la exclusiva propiedad
"Estuve muy deprimido": Luciano Castro rompió el silencio tras su internación
En la cena de ExpoAgro, Macri fue irónico con Kicillof: "Lo quiero mucho"
VIDEO- Intentaron derribar un portón a patadas y una familia vivió momentos de terror en Villa Elisa
Vacunación antigripal: uno por uno, los centros de salud habilitados en La Plata, Berisso y Ensenada
Una ex Gran Hermano confirmó que fue novia de Alberto Fernández y reveló que le adjudicaron obras públicas durante su mandato
Temperaturas de primavera y sin rastros de lluvias en La Plata: el singular fenómeno que llama la atención de los expertos
Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de 970 millones de pesos
"Dejaste de contestarme y decidiste ya no estar acá": la muerte de una jugadora de 16 años conmocionó al fútbol femenino
VIDEO. Buscan a "Sin pático", acusado de prender fuego una moto y andar a los tiros en un velorio tumbero
"Se pegan un palo por semana": vecinos de City Bell están cansados de los choques y exigen reductores de velocidad
Quién es Sofía Smaldone, la mujer "cercana" a Mauricio Macri: las fotos
UPD, capítulo 2: otra vez La Plata se despertó con bombazos y quejas vecinales
Milei calificó a Paolo Rocca y a Madanes Quintanilla como “empresarios prebendarios”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los ataques de Irán contra infraestructura petrolera regional y las promesas de estrangular el tráfico marítimo mantuvieron a los mercados en vilo el martes, mientras que Estados Unidos prometía nuevos ataques. La guerra que comenzó hace 11 días no parecía tener un final claro a la vista, y sus efectos se hacían sentir en todo el Medio Oriente y más allá.
Ambas partes endurecieron sus posturas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, prometió nuevamente los ataques más intensos hasta ahora, mientras que los líderes de Irán descartaban entablar conversaciones y amenazaban directamente al presidente estadounidense Donald Trump.
Irán lanzó nuevos ataques el martes contra Israel y países árabes del golfo Pérsico, mientras que Israel lanzó bombas sobre Irán y Líbano, donde combate con Hezbollah.
Residentes de Teherán dijeron que habían experimentado algunos de los ataques más intensos de la guerra, que provocaron cortes de electricidad en muchos vecindarios de la capital. Una mujer dijo haber visto cómo fue atacado un edificio residencial. Ella y otras personas contactadas por The Associated Press hablaron bajo condición de anonimato para evitar represalias. Decenas de miles de iraníes han buscado refugio en la campiña.
Emiratos Árabes Unidos reportó dos muertes más después de que nueve drones impactaran el país, mientras que casi tres docenas de aeronaves no tripuladas y misiles fueron interceptados. En Emiratos Árabes Unidos, los bomberos combatían un incendio en la ciudad industrial de Ruwais —sede de plantas petroquímicas— tras un ataque con drones iraní, dijeron autoridades. No se reportaron heridos.
Los ataques contra el rico país del golfo Pérsico han provocado la muerte de seis personas y ha herido a otras 122 desde que Estados Unidos e Israel iniciaron sus ataques contra Irán el 28 de febrero.
LE PUEDE INTERESAR
EE UU prevé el "día más intenso": feroces contraataques de Irán
LE PUEDE INTERESAR
Irán promete combatir "el tiempo que sea necesario"
En Bahréin, las autoridades dijeron que un ataque iraní alcanzó un edificio residencial en Manama, la capital, matando a una mujer de 29 años e hiriendo a otras ocho personas. El Ministerio de Defensa de Bahréin afirmó que ha interceptado más de 100 misiles balísticos y 175 drones desde que comenzó la guerra.
Las sirenas también sonaron en Jerusalén y se oyeron sonidos de explosiones en Tel Aviv mientras los sistemas de defensa israelíes trabajaban para interceptar las andanadas provenientes de Irán. Hezbollah, que comenzó a disparar contra Israel tras el inicio de la guerra, lanzó misiles hacia Israel.
En el Pentágono, Hegseth aseveró que el martes "será una vez más nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques, inteligencia más refinada y mejor que nunca". Añadió que, en las últimas 24 horas, Irán ha disparado la menor cantidad de misiles desde el inicio de la guerra.
El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses alcanzaron más de 5.000 objetivos.
El Pentágono informó por separado el martes que alrededor de 140 militares estadounidenses han resultado heridos desde el inicio de la guerra. Dijo que la "gran mayoría" de estas lesiones han sido menores, y que 108 militares ya han regresado al servicio. Ocho militares estadounidenses han resultado "gravemente heridos", y siete han muerto.
En Irán, al menos 1.230 personas han muerto, mientras que el número de muertos es de al menos 397 en Líbano y 12 en Israel, según funcionarios.
Los líderes de Irán se han mantenido desafiantes después de días de fuertes ataques dirigidos contra el cuerpo gobernante del país, el ejército, los misiles balísticos y su programa nuclear. "Definitivamente no buscamos un alto el fuego", escribió desafiante en X el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf.
"Creemos que al agresor hay que darle un puñetazo en la boca para que aprenda una lección y para que nunca vuelva a pensar en atacar a nuestro amado Irán", señaló.
Un alto funcionario de seguridad iraní, Ali Larijani, publicó una advertencia a Trump en X, en la que dijo que "incluso aquellos más grandes que tú no pudieron eliminar a Irán. Ten cuidado de que no seas tú el eliminado". En el pasado, Irán ha sido acusado de planear intentos de matar a Trump.
Irán ha golpeado repetidamente infraestructura energética con ataques que parecen destinados a generar suficientes penurias en la economía mundial como para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques. También ha disparado contra Israel y bases militares estadounidenses en la región.
El crudo Brent, el estándar internacional, se disparó a casi 120 dólares el lunes antes de retroceder, pero aún rondaba los 90 dólares por barril el martes, casi 24% más alto que cuando comenzó la guerra. El promedio industrial Dow Jones bajó levemente en las primeras horas del martes, pero se tornó positivo a medida que los precios del petróleo caían y aumentaban las esperanzas de que los países industrializados ricos pudieran recurrir a reservas estratégicas.
Irán prácticamente ha impedido que los buques petroleros usen el estrecho de Ormuz, por el que se transporta una quinta parte del petróleo mundial.
Trump dijo el martes que Estados Unidos había "destruido por completo" 10 buques inactivos de colocación de minas tras reportes de actividad iraní en el estrecho. “No permitiremos que Irán ponga en peligro la libre navegación ni el flujo de petróleo por el Estrecho de Ormuz. Si sus minas no son retiradas, responderemos con una fuerza nunca antes vista”, sentenció el mandatario estadounidense.
La Guardia Revolucionaria de Irán reiteró su posición, y dijo en un comunicado que "no permitirá la exportación de ni un solo litro de petróleo de la región hacia el bando hostil y sus socios hasta nuevo aviso".
Mientras tanto, Amin Nasser, el presidente y director general de la empresa petrolera saudí Aramco, dijo que los buques petroleros estaban siendo redirigidos para evitar el estrecho de Ormuz y que su oleoducto este-oeste alcanzaría esta semana su capacidad instalada de 7 millones de barriles al día que serán trasladados al puerto de Yanbu, en el mar Rojo.
"La situación en el estrecho de Ormuz impide el paso de volúmenes considerables de petróleo de toda la región", señaló. "Si esto dura mucho tiempo, eso tendrá un impacto serio en la economía mundial".minas
La agencia de la ONU para los refugiados dijo el martes que más de 667.000 personas en Líbano se habían registrado como desplazadas —un aumento de más de 100.000 con respecto al día anterior— y que más de 85.000 personas de Líbano, en su mayoría sirios, habían entrado en la vecina Siria.
El gobierno británico afirmó que el número de vuelos comerciales desde Emiratos Árabes Unidos a Reino Unido está recuperando sus niveles normales, con 32 vuelos operados desde Dubái a Reino Unido el lunes y otros 36 programados para el martes. Sin embargo, British Airways indicó que ha suspendido los vuelos hacia y desde Jordania, Bahrein, Qatar, Dubái y Tel Aviv hasta finales de este mes.
Muchos ciudadanos extranjeros han salido de la región del golfo Pérsico desde que comenzó la guerra, incluidos más de 45.000 ciudadanos del Reino Unido, dijo la Cancillería británica. Unas 40.000 personas regresaron a Estados Unidos, según el Departamento de Estado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí