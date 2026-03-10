Franco Colapinto y su error de cálculos a bordo de una lancha en China

Panaderos de La Plata en alerta: se desplomó un 45% el consumo de pan
VIDEO. "Tolosa es una selva": un ladrón se trepó como mono para robar la luminaria de un poste
Anunciaron las nuevas obras en el Coliseo Podestá y presentaron la temporada 2026
Renuevan autoridades en las 17 Facultades de la UNLP: los decanos elegidos y los que faltan
Piden hasta 10 años de cárcel para Buzali, ex marido de Piparo, por atropellar a motociclistas en La Plata
VIDEO.- Cierre de comercios en La Plata: entre la liquidación y el éxodo a barrios
El Tren Roca a La Plata completa su recorrido con demoras tras un incidente fatal en las vías
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $4.000.000: cuándo sale la tarjeta
TRIBUNA DE VECINOS, nueva sección: dejanos tu reclamo, en video
Milei le da más poder a Manuel Adorni y ahora podrá autorizar erogaciones del Estado
Independiente empató 4 a 4 ante Unión en la agonía del partido
Tras un intento de robo a punta de pistola, dos hombres terminaron tras las rejas en La Plata
Tensión en un barrio de La Plata tras un nuevo "velorio tumbero" con tiros y cortes
Mercados: bajó el dólar y rebotaron 9% las acciones argentinas
Trump advirtió con una respuesta "nunca antes vista" e Irán asegura que combatirá "el tiempo necesario"
Morena Rial fue beneficiada con prisión domiciliaria y abandona el penal de Magdalena
VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata
Se viene una nueva maratón a beneficio del Hospital de Niños Sor María Ludovica
La Justicia rechazó la cautelar para frenar la elección interna de la UCR bonaerense
Pampita puso en alquiler la casa donde vivía en Barrio Parque: cuánto cuesta la exclusiva propiedad
"Estuve muy deprimido": Luciano Castro rompió el silencio tras su internación
En la cena de ExpoAgro, Macri fue irónico con Kicillof: "Lo quiero mucho"
VIDEO- Intentaron derribar un portón a patadas y una familia vivió momentos de terror en Villa Elisa
Vacunación antigripal: uno por uno, los centros de salud habilitados en La Plata, Berisso y Ensenada
VIDEO. Franco Colapinto y su error de cálculos a bordo de una lancha en China
Una ex Gran Hermano confirmó que fue novia de Alberto Fernández y reveló que le adjudicaron obras públicas durante su mandato
Temperaturas de primavera y sin rastros de lluvias en La Plata: el singular fenómeno que llama la atención de los expertos
Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de 970 millones de pesos
"Dejaste de contestarme y decidiste ya no estar acá": la muerte de una jugadora de 16 años conmocionó al fútbol femenino
VIDEO. Buscan a "Sin pático", acusado de prender fuego una moto y andar a los tiros en un velorio tumbero
El piloto de Williams choca una embarcación en pleno paseo recreativo por el río
El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un momento inesperado y divertido en la previa de sus compromisos deportivos en el país asiático. Mientras disfrutaba de un recorrido turístico por el río, el joven piloto tomó el mando de una pequeña lancha y, tras una maniobra fallida, impactó de forma leve contra otra embarcación que se encontraba en la zona.
El episodio quedó registrado en un video que se volvió viral en cuestión de minutos. En las imágenes se observa el asombro del deportista ante el choque y la reacción de sus acompañantes, quienes tomaron el hecho con humor. A pesar del impacto, el incidente no pasó de una simple anécdota sin consecuencias físicas ni daños materiales de importancia.
Este tipo de actividades forman parte de la agenda de distensión que los equipos de Fórmula 1 organizan para sus corredores antes del inicio de la alta competencia. Colapinto, conocido por su frescura y carisma frente a las cámaras, sumó un nuevo capítulo a su colección de momentos virales fuera de los circuitos.
La escudería Williams compartió parte de la travesía en sus canales oficiales, donde los seguidores del argentino destacaron su naturalidad para afrontar el pequeño error de cálculo en el agua. Ahora, el joven talento concentra toda su atención en los próximos entrenamientos libres, donde buscará un buen rendimiento con su monoplaza.
