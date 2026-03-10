Franco Colapinto y su error de cálculos a bordo de una lancha en China

El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un momento inesperado y divertido en la previa de sus compromisos deportivos en el país asiático. Mientras disfrutaba de un recorrido turístico por el río, el joven piloto tomó el mando de una pequeña lancha y, tras una maniobra fallida, impactó de forma leve contra otra embarcación que se encontraba en la zona.

El episodio quedó registrado en un video que se volvió viral en cuestión de minutos. En las imágenes se observa el asombro del deportista ante el choque y la reacción de sus acompañantes, quienes tomaron el hecho con humor. A pesar del impacto, el incidente no pasó de una simple anécdota sin consecuencias físicas ni daños materiales de importancia.

Este tipo de actividades forman parte de la agenda de distensión que los equipos de Fórmula 1 organizan para sus corredores antes del inicio de la alta competencia. Colapinto, conocido por su frescura y carisma frente a las cámaras, sumó un nuevo capítulo a su colección de momentos virales fuera de los circuitos.

La escudería Williams compartió parte de la travesía en sus canales oficiales, donde los seguidores del argentino destacaron su naturalidad para afrontar el pequeño error de cálculo en el agua. Ahora, el joven talento concentra toda su atención en los próximos entrenamientos libres, donde buscará un buen rendimiento con su monoplaza.