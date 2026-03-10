Piden hasta 8 años de cárcel para Juan Ignacio Buzali, ex marido de Carolina Piparo, por atropellar a motociclistas en La Plata

Piden hasta 8 años de cárcel para Buzali, ex marido de Piparo, por atropellar a motociclistas en La Plata
Piden hasta 8 años de cárcel para Buzali, ex marido de Piparo, por atropellar a motociclistas en La Plata
El juicio oral contra Juan Ignacio Buzali ingresó este martes en su etapa final en los tribunales penales de La Plata. Durante la jornada de alegatos, la acusación solicitó penas de entre 6 y 8 años de prisión para el exmarido de la dirigente libertaria Carolina Píparo, por el atropello a dos motociclistas ocurrido en la madrugada del 1° de enero de 2021 en el barrio La Loma.
El primero en exponer fue el fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia, quien sostuvo la acusación por intento de homicidio tras analizar las pruebas producidas durante el debate. En ese marco pidió una condena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Luego fue el turno de los abogados de las víctimas, Martín De Vargas y Axel Hurtado, quienes endurecieron el pedido de pena y reclamaron que Buzali sea condenado a 8 años de cárcel.
La defensa, en cambio, planteó que no existen elementos suficientes para sostener la acusación y solicitó la absolución del imputado. Antes de que los jueces se retiraran a deliberar, el propio Buzali tomó la palabra y expresó: “Pido perdón, si cometí algún error fue sin intención”.
La reconstrucción de la acusación
Durante su alegato, el fiscal Caniggia realizó una reconstrucción de lo sucedido aquella madrugada de Año Nuevo y sostuvo que la responsabilidad penal de Buzali quedó acreditada a lo largo del juicio.
Según planteó el representante del Ministerio Público, el acusado utilizó su vehículo para embestir a los motociclistas, conducta que —a su criterio— encuadra dentro de la figura penal de intento de homicidio. En su pedido de pena también consideró como agravantes el medio utilizado para el ataque —un automóvil— y la existencia de más de una víctima.
Los argumentos de las querellas
El abogado De Vargas, representante de Luis Lavalle, sostuvo que el accionar del acusado fue intencional. En su exposición afirmó que Buzali actuó con “dolo”, es decir, con intención de provocar el daño, y calificó el impacto como un “artero embiste”.
Además enumeró otros agravantes como la nocturnidad, el abandono de las víctimas tras el choque y lo que definió como un “desprecio por la vida”, argumentos con los que pidió una condena de 8 años de prisión.
Por su parte, Hurtado —abogado de Iván Coronel, el otro joven que viajaba en la moto— sostuvo que el acusado actuó con “desaprensión por la vida humana” y cuestionó el accionar estatal posterior al hecho.
En ese sentido recordó que, tras el choque, Buzali y Píparo se refugiaron en un control policial ubicado en 12 y 54, donde —según afirmó— recibieron rápida asistencia de funcionarios.
Entre ellos mencionó al entonces titular de la comisaría Primera de La Plata, al exsecretario de Seguridad Darío Ganduglia y al entonces secretario de Salud Enrique Rifourcat.
“Todos asistiendo a ellos y ningún recurso para las víctimas, para los heridos”, sostuvo el letrado.
