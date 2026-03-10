Tensión en un barrio de La Plata tras un nuevo "velorio tumbero" con tiros y cortes

Un clima de tensión y dolor se vivió anoche en un barrio ubicado en la periferia de La Plata, luego de que un joven fue hallado sin vida en el interior de su casa. Tras el macabro descubrimiento, un nutrido grupo de amigos y allegados encabezaron una ruidosa despedida en la zona de 90 y 115.

Al igual que en otras oportunidades, la ceremonia de despedida contó con una caravana de motos, cortes, música a alto volumen y hasta disparos. Esta modalidad, que se popularizó con el correr de los años, comenzó a ser llamada como "velorio tumbero" y los vecinos de la zona indicaron una enorme cantidad de explosiones entrada la noche.

Tal como se indicó, en la noche de ayer, el estruendo de los cortes y los escapes liberados que producen un fuerte ruido a su paso, marcaron el pulso del barrio.

Según se pudo conocer, el joven fue encontrado sin vida por su propia hermana y rápidamente alertaron a los efectivos policiales, que acudieron a la escena y y comprobaron que no había accesos forzados ni faltantes en la vivienda. A su vez, fuentes oficiales indicaron que la víctima no presentaba lesiones compatibles con la participación de terceros.

El despliegue de los allegados generó preocupación entre los frentistas debido a la magnitud de los ruidos y la concentración de personas. Este tipo de manifestaciones, que ganaron frecuencia en los últimos tiempos, suelen derivar en operativos preventivos para evitar incidentes mayores o disturbios en las calles.

Las imágenes del evento, capturadas por testigos mostraron la intensidad de la despedida, donde el dolor por la pérdida se mezcló con la pertenencia barrial.