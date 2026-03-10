Panaderos de La Plata en alerta: se desplomó un 45% el consumo de pan
Independiente empató 4 a 4 ante Unión en la agonía del partido
Independiente igualó 4-4 con Unión en un partido en el que se recuperó de un pésimo primer tiempo y que disputaron esta noche, en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la décima fecha del Torneo Apertura 2026.
Los goleadores de la visita fueron los delanteros Cristian Tarragona, de penal, y Brahian Cuello y los defensores Mateo Del Blanco y Maizon Rodríguez, mientras que para el local descontaron los atacantes Gabriel Ávalos, por duplicado, e Ignacio Pussetto, para que la igualdad final la marque el central Juan Fedorco.
El empate agónico extiende a tres la cantidad de partidos invicto del “Rojo”, que es cuarto en la zona A con 14 puntos, mientras que los dirigidos por el DT Leonardo Madelón son escoltas del grupo, con 15 unidades y a cuatro de diferencia frente al líder, Vélez.
En la próxima fecha, el equipo que entrena Gustavo Quinteros visitará a Instituto el lunes 16 de marzo a las 22:15, mientras que el “Tatengue” será local de Boca, el domingo 15 a partir de las 22:00.
Unión abrió el marcador en su primera llegada clara del partido, a los 13 minutos, con un penal por medio de una falta recibida por el mediocampista Rafel Profini del que se hizo cargo Cristian Tarragona, que convirtió con un remate centralizado y bajo.
El “Rojo” tuvo su primera llegada dos minutos después, con un disparo desde el borde izquierdo del área del mediocampista Ignacio Malcorra, que remató de volea buscando el primer palo pero no pudo superar al arquero Matías Mansilla, que desvió al córner.
El segundo gol del conjunto santafesino llegó a los 19 minutos, luego de una combinación por derecha que permitió un centro rasante al segundo palo del lateral Lautaro Vargas. El defensor Juan Fedorco intentó cerrar y dejó la pelota viva sobre la línea, para que Cuello llegue y la empuje al gol.
Cuello desaprovechó una oportunidad para marcar el tercero a los 29 minutos, con un tiro de media vuelta desde la medialuna del área que salió bajo, centralizado y a las manos del arquero Rodrigo Rey.
A los 38 minutos del primer tiempo, el carrilero Mateo Del Blanco apareció completamente libre por el costado izquierdo y recibió un buen pase filtrado de Profini, para luego encarar a Rey y picar la pelota por encima de su cuerpo, para el 3-0.
En tiempo cumplido de la primera mitad, el delantero Gabriel Ávalos prolongó un centro al primer palo para que Pussetto controle y defina de zurda ante el achique de Mansilla, para el 3-1.
Independiente descontó nuevamente en el cuarto minuto del segundo tiempo, luego de un penal por un leve agarrón entre el defensor Maizon Rodríguez y Ávalos, que el paraguayo se encargó de ejecutar abriendo el pie derecho y marcando el 3-2.
El equipo que dirige Leonardo Madelón volvió a aumentar la ventaja a los 19 minutos del segundo tiempo, con un córner al segundo palo que cayó para el zurdazo de primera del defensor Maizon Rodríguez, que entró cerca del palo izquierdo de Rey.
Un nuevo descuento llegó cuatro minutos después, con un tiro libre bombeado al primer palo para la llegada de Ávalos, que cabeceó al gol y se suma a la lista de goleadores del torneo, con cuatro conquistas.
En el noveno minuto de descuento, un centro al borde del área generó un gran cabezazo cargado de potencia de Fedorco, que entró por el ángulo izquierdo de Mansilla y sentenció un empate agónico e inolvidable.
