Javier Milei le da más poder a Manuel Adorni y ahora podrá autorizar erogaciones del Estado

El Gobierno nacional resolvió incorporar la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la autorización de erogaciones del Estado, en una medida que refuerza el control político sobre los movimientos de fondos y amplía el poder del funcionario dentro de la estructura de la administración de Javier Milei.

Hasta ahora, muchas de las transferencias de recursos, entre ellas los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), eran tramitadas principalmente por el Ministerio del Interior, conducido por Diego Santilli, y luego evaluadas por el Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo, encargado de analizar las solicitudes según la situación fiscal, los niveles de coparticipación recibidos por cada provincia y la disponibilidad de recursos.

Con el nuevo esquema, la validación final de esas erogaciones deberá contar también con la firma de Adorni, lo que introduce una instancia adicional de control dentro del circuito administrativo.

Mayor control político sobre las transferencias de fondos

La decisión forma parte de un proceso de reorganización interna impulsado por el Poder Ejecutivo, orientado a fortalecer el monitoreo político de las transferencias de recursos y concentrar las decisiones en el núcleo más cercano al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Según explican en la Casa Rosada, el objetivo es ordenar el procedimiento y reforzar los mecanismos de supervisión, sin que ello implique una reducción de las atribuciones de los ministros involucrados.

En ese marco, la incorporación del jefe de Gabinete apunta a sumar una tercera instancia de validación en las decisiones que implican giros de dinero o habilitación de partidas presupuestarias, ampliando el esquema de firmas necesario para autorizar ese tipo de movimientos.

El cambio comenzó a instrumentarse en los últimos días, en la previa al viaje del presidente y parte de su equipo a Estados Unidos, y se enmarca en la consolidación del rol político que Adorni adquirió dentro del Gobierno desde su llegada al cargo.

En la práctica, el jefe de Gabinete se transformó en uno de los principales articuladores del esquema político del oficialismo, con participación activa en la coordinación entre áreas del Ejecutivo y en las definiciones estratégicas vinculadas con el Congreso y la relación con las provincias.

El rol de los Aportes del Tesoro NacionalLos ATN se financian con el 1% de la masa total de impuestos coparticipables que recauda la Nación. Su objetivo original es asistir a provincias ante emergencias o desequilibrios financieros, pero su carácter discrecional convirtió al fondo en una herramienta política central en la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores.

Entre esas herramientas se encuentran los Aportes del Tesoro Nacional, un fondo que forma parte del régimen de coparticipación federal y se utiliza para asistir a provincias en emergencias o desequilibrios financieros.

A diferencia de los fondos coparticipables que se distribuyen automáticamente, los ATN son asignados de manera discrecional por el Poder Ejecutivo, lo que históricamente los convierte en un instrumento clave en la relación política entre la Casa Rosada y los gobernadores.

Con la incorporación de la firma de Adorni, la autorización de esos recursos quedará sujeta también a una evaluación política dentro de la mesa de coordinación del Gobierno, que define la estrategia legislativa y el vínculo con los mandatarios provinciales.

La medida se suma a una serie de cambios internos que reforzaron el peso político del jefe de Gabinete desde su llegada al cargo en reemplazo de Guillermo Francos y consolida su posición dentro del círculo de mayor confianza del Presidente y de Karina Milei.

