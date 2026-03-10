Morena Rial fue beneficiada con prisión domiciliaria y abandona el penal de Magdalena

La influencer Morena Rial fue beneficiada con la prisión domiciliaria en la causa que se la acusa por cometer supuestos robos en el Conubano bonaerense. Tras cinco meses, la Justicia le concedió dicho privilegio y la mediática "lloró de felicidad".

La hija del periodista y conductor Jorge Rial se encontraba detenida en el penal de Magdalena por los presuntos ilícitos perpetrados en las localidades bonaerenses de Castelar, partido de Morón, Villa Adelina y Martínez, San Isidro, luego de no justificar sus ausencias de las semanas del 18 al 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre, a la vez que hay faltas de constancias de empleo.

La joven de 26 años y Alan Martínez Fernández se encuentran imputados por los delitos de “robo doblemente agravado por haber sido mediante escalamiento y efracción (hecho 1) en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por ser cometido mediante efracción (hecho 2) en concurso real por robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho 3)”.

Por su parte, Lautaro Tomás Ledesma, de 23 años, está acusado por “robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción (primer hecho) en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (tercer hecho)”.

Tras confirmarse dicho beneficio, el abogado Martín Leiro explicó los instantes posteriores del logro: "A Morena le avisó mi codefensor, el Doctor D’Angelo. Cuando yo la llamé estaba llorando de la felicidad y no pudimos mantener un diálogo acorde al momento por el grado de emoción que tiene de saber que va a volver a estar con su hijo Amadeo".

El fiscal de San Isidro Patricio Ferrari había solicitado la elevación a juicio oral y público tras la etapa de instrucción.

Mientras estaba presa en la Unidad 51 de Magdalena, More Rial tiene, parece, quien le escriba: en redes sociales se viralizó una imagen que la muestra con un corpiño verde flúo y un escote pronunciado, en su celda, en medio de una videollamada con un chico, lo que desató rumores de un posible nuevo romance. Junto a la foto, escribió: “Vos siempre”, junto a un corazón.