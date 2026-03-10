Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Morena Rial fue beneficiada con prisión domiciliaria y abandona el penal de Magdalena

Morena Rial fue beneficiada con prisión domiciliaria y abandona el penal de Magdalena
10 de Marzo de 2026 | 17:54

Escuchar esta nota

La influencer Morena Rial fue beneficiada con la prisión domiciliaria en la causa que se la acusa por cometer supuestos robos en el Conubano bonaerense. Tras cinco meses, la Justicia le concedió dicho privilegio y la mediática "lloró de felicidad". 

La hija del periodista y conductor Jorge Rial se encontraba detenida en el penal de Magdalena por los presuntos ilícitos perpetrados en las localidades bonaerenses de Castelar, partido de Morón, Villa Adelina y Martínez, San Isidro, luego de no justificar sus ausencias de las semanas del 18 al 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre, a la vez que hay faltas de constancias de empleo.

La joven de 26 años y Alan Martínez Fernández se encuentran imputados por los delitos de “robo doblemente agravado por haber sido mediante escalamiento y efracción (hecho 1) en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por ser cometido mediante efracción (hecho 2) en concurso real por robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho 3)”.

Por su parte, Lautaro Tomás Ledesma, de 23 años, está acusado por “robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción (primer hecho) en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (tercer hecho)”.

Tras confirmarse dicho beneficio, el abogado Martín Leiro explicó los instantes posteriores del logro: "A Morena le avisó mi codefensor, el Doctor D’Angelo. Cuando yo la llamé estaba llorando de la felicidad y no pudimos mantener un diálogo acorde al momento por el grado de emoción que tiene de saber que va a volver a estar con su hijo Amadeo".

El fiscal de San Isidro Patricio Ferrari había solicitado la elevación a juicio oral y público tras la etapa de instrucción.

“Vos siempre”: quién es el muchacho que llama a More Rial

Mientras estaba presa en la Unidad 51 de Magdalena, More Rial tiene, parece, quien le escriba: en redes sociales se viralizó una imagen que la muestra con un corpiño verde flúo y un escote pronunciado, en su celda, en medio de una videollamada con un chico, lo que desató rumores de un posible nuevo romance. Junto a la foto, escribió: “Vos siempre”, junto a un corazón.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

