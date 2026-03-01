Una cumbre hizo más ruido en la interna de la UCR bonaerense

Miguel Fernández encabezó una cumbre de su sector. El presidente del Comité Provincia de la UCR viene resistiendo la idea de otros grupos internos del partido para que se adelanten las elecciones previstas para el 6 de septiembre. Y en ese encuentro salió a sentar posición. “Lo prioritario no son las fechas, sino discutir el rumbo del partido, las posibilidades de integración y una verdadera unidad de todos los sectores”, sostuvo.

Fue la respuesta ante la avanzada de los sectores que lideran el senador nacional Maximiliano Abad y Evolución para que los comicios convocados para la renovación de autoridades previstos para el 6 de septiembre se adelanten al 7 de junio.

Estos dos grupos presentaron una carta ante el presidente del Comité Provincia para que convoque al plenario y se defina adelantar el cronograma. Pero Fernández plantea que antes de tomar esa decisión se discuta cómo estará representado cada sector en la nueva conducción.

El encuentro radical se desarrolló en General Viamonte, donde el anfitrión fue el intendente Francos Flexas. Allí estuvieron además los legisladores bonaerenses Alejandra Lordén, Valentín Miranda, Priscila Minnaard y la senadora Natalia Quintana.

A la comitiva se sumó el diputado nacional Pablo Juliano, una de las voces más críticas del radicalismo hacia las políticas del gobierno de Javier Milei.

También estuvieron los intendentes Salvador Serenal (Lincoln), Nahuel Mittelbach (Ameghino) y Francisco Recoulat (Trenque Lauquen).

Como viene informando este diario, el radicalismo bonaerense está en ebullición a partir de la movida de Abad y Evolución para adelantar las elecciones internas que terminarían corriendo a Fernández de la conducción partidaria.

Estos dos grupos cargan las tintas sobre el presidente del Comité Provincia al responsabilizarlo por la muy floja permormance electoral de la UCR tanto en septiembre como octubre del año pasado.

Fernández debe resolver si convoca al plenario del órgano partidario para llevar los comicios al 7 de junio o sí, por el contrario, obliga a los dos sectores mencionados a juntar mayoría para tomar esa definición.

Abad y Evolución ya activaron otro mecanismo: el llamado para los primeros días de marzo a la Convención bonaerense que debe ratificar la fecha de las elecciones internas.