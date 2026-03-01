Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Con la fecha de la interna en discusión

Una cumbre hizo más ruido en la interna de la UCR bonaerense

Una cumbre hizo más ruido en la interna de la UCR bonaerense

Fernández junto a intendentes y legisladores radicales / X

1 de Marzo de 2026 | 02:08
Edición impresa

Miguel Fernández encabezó una cumbre de su sector. El presidente del Comité Provincia de la UCR viene resistiendo la idea de otros grupos internos del partido para que se adelanten las elecciones previstas para el 6 de septiembre. Y en ese encuentro salió a sentar posición. “Lo prioritario no son las fechas, sino discutir el rumbo del partido, las posibilidades de integración y una verdadera unidad de todos los sectores”, sostuvo.

Fue la respuesta ante la avanzada de los sectores que lideran el senador nacional Maximiliano Abad y Evolución para que los comicios convocados para la renovación de autoridades previstos para el 6 de septiembre se adelanten al 7 de junio.

Estos dos grupos presentaron una carta ante el presidente del Comité Provincia para que convoque al plenario y se defina adelantar el cronograma. Pero Fernández plantea que antes de tomar esa decisión se discuta cómo estará representado cada sector en la nueva conducción.

El encuentro radical se desarrolló en General Viamonte, donde el anfitrión fue el intendente Francos Flexas. Allí estuvieron además los legisladores bonaerenses Alejandra Lordén, Valentín Miranda, Priscila Minnaard y la senadora Natalia Quintana.

A la comitiva se sumó el diputado nacional Pablo Juliano, una de las voces más críticas del radicalismo hacia las políticas del gobierno de Javier Milei.

También estuvieron los intendentes Salvador Serenal (Lincoln), Nahuel Mittelbach (Ameghino) y Francisco Recoulat (Trenque Lauquen).

LE PUEDE INTERESAR

En enero compraron U$S3.709 millones

LE PUEDE INTERESAR

La culpa es de la industria, según los voceros oficiosos

Como viene informando este diario, el radicalismo bonaerense está en ebullición a partir de la movida de Abad y Evolución para adelantar las elecciones internas que terminarían corriendo a Fernández de la conducción partidaria.

Estos dos grupos cargan las tintas sobre el presidente del Comité Provincia al responsabilizarlo por la muy floja permormance electoral de la UCR tanto en septiembre como octubre del año pasado.

Fernández debe resolver si convoca al plenario del órgano partidario para llevar los comicios al 7 de junio o sí, por el contrario, obliga a los dos sectores mencionados a juntar mayoría para tomar esa definición.

Abad y Evolución ya activaron otro mecanismo: el llamado para los primeros días de marzo a la Convención bonaerense que debe ratificar la fecha de las elecciones internas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

Alquileres comerciales en La Plata: precios a la baja y la demanda cautelosa

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
+ Leidas

Los Tilos y un cierre de gira a puro try

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo

Coudet llegó a un acuerdo verbal y viene a River

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

Más celulares y menos comida: los nuevos gastos de la vida moderna

Khamenei, el final del temible líder iraní que fue cazado en las sombras
Últimas noticias de Política y Economía

Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

La clase media se divide y gana la informalidad

Reforma laboral: qué la diferencia de la fallida Ley Mucci
Policiales
El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
Miedo en City Bell: otra madrugada repleta de inseguridad
Le robaron la bicicleta a un chico en Villa Castells
VIDEO. Otra dramática persecución por la Ciudad con choque y detención
En Arturo Seguí se encendieron todas las alarmas entre los vecinos
Deportes
VIDEO. Boca no pudo ganar y la gente se cansó
Por la Victoria: el Lobo visita a Tigre
Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez
Lanús lleva sus festejos por la Recopa a Varela
Independiente derrotó al Ferroviario en una ráfaga
Información General
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Espectáculos
Lluvia de estrellas: grandes regresos y muchas figuras, en el streaming en marzo
“Toy Story 5”: cómo será la nueva aventura de los juguetes
“Scream”: claves de un fenómeno de 30 años que sigue vigente
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Guía de cines

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla