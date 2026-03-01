Una cumbre hizo más ruido en la interna de la UCR bonaerense

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
Milei frente a su año bisagra: poder parlamentario, economía desigual y oposición fragmentada
La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales
Cómo funciona el país de Don Gomita, Don Chatarrín y el señor Lengua Floja
Este lunes, gratis con EL DIA, un suplemento especial por su 142 aniversario
Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse
El escarnio público al Círculo Rojo y el desacople entre lo financiero y la economía real
Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas
La inflación no cede y las consultoras esperan que marque cerca de un 3%
Por primera vez en meses, los argentinos piden más préstamos
Guerra en Medio Oriente: Trump confirmó que mataron al líder supremo iraní Alí Khamenei
Más celulares y menos comida: los nuevos gastos de la vida moderna
Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
El dilema estratégico de una guerra fácil de iniciar y difícil de cerrar
Khamenei, el final del temible líder iraní que fue cazado en las sombras
Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán
El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
Osvaldo Soriano: el cronista que convirtió a la derrota nacional en literatura
VIDEO. Otra dramática persecución por la Ciudad con choque y detención
El hombre que viajó a España para buscar un lobo que ya no existía
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Miguel Fernández encabezó una cumbre de su sector. El presidente del Comité Provincia de la UCR viene resistiendo la idea de otros grupos internos del partido para que se adelanten las elecciones previstas para el 6 de septiembre. Y en ese encuentro salió a sentar posición. “Lo prioritario no son las fechas, sino discutir el rumbo del partido, las posibilidades de integración y una verdadera unidad de todos los sectores”, sostuvo.
Fue la respuesta ante la avanzada de los sectores que lideran el senador nacional Maximiliano Abad y Evolución para que los comicios convocados para la renovación de autoridades previstos para el 6 de septiembre se adelanten al 7 de junio.
Estos dos grupos presentaron una carta ante el presidente del Comité Provincia para que convoque al plenario y se defina adelantar el cronograma. Pero Fernández plantea que antes de tomar esa decisión se discuta cómo estará representado cada sector en la nueva conducción.
El encuentro radical se desarrolló en General Viamonte, donde el anfitrión fue el intendente Francos Flexas. Allí estuvieron además los legisladores bonaerenses Alejandra Lordén, Valentín Miranda, Priscila Minnaard y la senadora Natalia Quintana.
A la comitiva se sumó el diputado nacional Pablo Juliano, una de las voces más críticas del radicalismo hacia las políticas del gobierno de Javier Milei.
También estuvieron los intendentes Salvador Serenal (Lincoln), Nahuel Mittelbach (Ameghino) y Francisco Recoulat (Trenque Lauquen).
LE PUEDE INTERESAR
En enero compraron U$S3.709 millones
LE PUEDE INTERESAR
La culpa es de la industria, según los voceros oficiosos
Como viene informando este diario, el radicalismo bonaerense está en ebullición a partir de la movida de Abad y Evolución para adelantar las elecciones internas que terminarían corriendo a Fernández de la conducción partidaria.
Estos dos grupos cargan las tintas sobre el presidente del Comité Provincia al responsabilizarlo por la muy floja permormance electoral de la UCR tanto en septiembre como octubre del año pasado.
Fernández debe resolver si convoca al plenario del órgano partidario para llevar los comicios al 7 de junio o sí, por el contrario, obliga a los dos sectores mencionados a juntar mayoría para tomar esa definición.
Abad y Evolución ya activaron otro mecanismo: el llamado para los primeros días de marzo a la Convención bonaerense que debe ratificar la fecha de las elecciones internas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí