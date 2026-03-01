Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Salía de entrenar en el club ADIP. Iba con otro menor, que pudo escapar

Le robaron la bicicleta a un chico en Villa Castells

Le robaron la bicicleta a un chico en Villa Castells

La bicicleta que la juvenil banda sustrajo al menor en 13 y 491 / EL DIA

1 de Marzo de 2026 | 02:09
En Villa Castells, desde hace bastante tiempo, se conoce que una bandita de adolescentes se dedica a asaltar a otros chicos del barrio.

Sin embargo, pese a que la Policía estaría al tanto de la situación, las andanzas de esos precoces delincuentes siguen gozando de impunidad.

El último de los ataques del grupo ocurrió hacia el final de la tarde del viernes.

Fue cuando, a las 19, dos chicos de 14 años, que juegan al fútbol en la categoría 2011 del club ADIP (Agrupación Deportiva Infantil Platense), salían en sus respectivas bicicletas luego de entrenar en el predio ubicado en 10 y 485.

“ESTABA LLENO DE GENTE”

Victoria (46), mamá de una de las víctimas, le contó en la tarde de ayer a EL DIA que “los dos circulaban en sus bicicletas cuando, al llegar a 13 y 491, tres pibes de edades similares a la de mi hijo y su compañero se les aparecieron detrás de unos árboles en una plaza, que estaba llena de gente”.

Sin embargo, a los asaltantes poco le importó. Dos de ellos a pie y otro en bicicleta, con amenazas verbales, sin siquiera sacar a relucir algún arma, buscaron interceptar a sus víctimas.

“El chico que iba con mi hijo, que iba en su bicicleta delante suyo, logró esquivarlos y escapó. Pero al mío le sacaron la bicicleta, una Star, rodado 29, verde oscura con calcomanía en negro con el nombre de la bici, y gomas negras”, precisó.

La fuga de la juvenil banda fue inmediata: “Mi hijo tenía además una mochila con pertenencias y hasta su celular, pero esos pibes le robaron la bicicleta y se fueron enseguida”.

Y mencionó que “en 13 y 493 hay un puesto policial, pero en ese momento sin ningún efectivo”. La denuncia la radicó en la comisaría de Gonnet.

 

