Policiales |Un pueblo que perdió la tranquilidad

En Arturo Seguí se encendieron todas las alarmas entre los vecinos

En Arturo Seguí se encendieron todas las alarmas entre los vecinos
1 de Marzo de 2026 | 02:07
Edición impresa

La localidad de Arturo Seguí, un pueblo del Norte de La Plata con décadas de historia comunitaria, vive desde hace meses una preocupante escalada de hechos delictivos, que parece haber borrado su calma tradicional.

En los últimos días, vecinos y comerciantes han sido blanco de episodios cada vez más violentos, que han ido más allá de simples hurtos o robos menores y evidencian una inseguridad que se ha convertido en el tema central de discusión puertas adentro.

Uno de los hechos que encendió las alarmas ocurrió hace pocos días cuando un distribuidor de carnes fue atacado con armas y golpes. El comerciante, además de sufrir la agresión física, quedó impactado por la brutalidad del ataque, en el que perdió 7.000.000 de pesos y otros objetos de valor.

Ese episodio se suma a otro reportado a pocas cuadras, sobre la calle 412 entre 146 y 147, donde un Ford Focus formó parte del botín.

En contacto con este diario, los vecinos aseguran que estos no son hechos aislados, sino parte de una tendencia que se ha intensificado en los últimos meses con entradas forzadas, ataques armados y la participación de grupos que actúan con rapidez y determinación.

Esta percepción se ve reforzada por informes que ubican a Arturo Seguí y zonas rurales próximas bajo jurisdicción de la comisaría decimosegunda, donde desde hace meses el delito “parece haber echado raíces” y los ataques en viviendas son cada vez más frecuentes.

