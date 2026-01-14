Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Deportes

Adolfo Gaich puso la firma y es oficialmente refuerzo de Estudiantes

Adolfo Gaich puso la firma y es oficialmente refuerzo de Estudiantes
14 de Enero de 2026 | 14:31

Escuchar esta nota

El delantero Adolfo Gaich se transformó oficialmente en el primer refuerzo de Estudiantes de La Plata de cara a la temporada 2026, tras la firma de su contrato con la institución por las próximas tres temporadas y ya se sumó al grupo que realiza la pretemporada en City Bell.

Nacido en Bengolea (provincia de Córdoba) el 26 de febrero de 1999, Gaich arriba al Club en condición de libre, luego de su finalizar su vínculo con CSKA Moscú, entidad a la que se incorporó en agosto de 2020 proveniente de San Lorenzo de Almagro.

A lo largo de su carrera, además de su paso por el conjunto ruso y por el Ciclón, el delantero vistió las camisetas del Benevento (Italia), Huesca (España) y Hellas Verona (Italia). En Turquía, liga en la que más destacó, jugó para el Çaykur Rizespor y el Antalyaspor. Su último club fue el Krylya Sovetov Samara de Rusia, donde estuvo cedido durante el pasado semestre.

A nivel seleccionado, Gaich tuvo un destacado recorrido en las categorías juveniles, con participación y consagración en el Torneo de L’Alcudia. También integró la Selección Sub-20, con la que convirtió 7 goles en 20 partidos y disputó el Mundial de Polonia 2019.

Asimismo, formó parte del proceso olímpico, disputando los Juegos Panamericanos Perú 2019, certamen en el que Argentina se consagró campeón tras 16 años y donde fue goleador con seis tantos. Además, participó del Preolímpico Sudamericano 2020, donde el combinado nacional obtuvo el título, y de los Juegos Olímpicos, disputados en Tokio en 2021.

Con la Selección Absoluta, tuvo también su estreno en septiembre de 2019, cuando ingresó en la goleada de Argentina 4-0 ante México.

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia aprobó el inicio de una auditoría interna y anunció medidas para fortalecer la transparencia

LE PUEDE INTERESAR

El Lobo ganó el segundo partido y quedó a mano con Lanús en Estancia Chica

Gaich se convertirá en el séptimo integrante del plantel albirrojo en haber formado parte del combinado Mayor de la Albiceleste, ya que se suma a José Sosa, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Lucas Alario, Facundo Farías y Ramiro Funes Mori. No son los únicos con experiencia a nivel selecciones del plantel, ya que Eduardo Domínguez también cuenta con Fernando Muslera, Gabriel Neves y Tiago Palacios (Uruguay) además de Santiago Arzamendia (Paraguay).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Picante: Yanina Latorre reveló quién es el participante más falso de MasterChef y confesó algunas internas

Quién es Valeria, la mujer de los supuestos audios polémicos de Luciano Castro, los detalles

Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro

Pilotos platenses combaten el fuego que hace arder al Sur

El prodigio local becado por Harvard

Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000

“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo

Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?
+ Leidas

En Gimnasia presentan a Auzmendi y sólo falta uno más

Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo

Gaich ya se siente uno más

El Lobo ganó el segundo partido y quedó a mano con Lanús en Estancia Chica

El prodigio local becado por Harvard

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero

Inmobiliario y Patente: cuándo vencen y los descuentos vigentes

Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia aprobó el inicio de una auditoría interna y anunció medidas para fortalecer la transparencia

El Lobo ganó el segundo partido y quedó a mano con Lanús en Estancia Chica

Gaich ya se siente uno más

VIDEO. El gran desafío que tendrá Sosa en el 2026
Policiales
Jóvenes se agarraron a trompadas en 7 y 50: siete aprehendidos e investigan si la pelea fue por un robo
Ingresaban de contrabando autos de alta gama y luego se los alquilaban a artistas
El oeste de La Plata, al borde de otra tragedia vial: en la zona ya hubo 3 muertes por el tránsito en 2026
“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés en La Plata
Espectáculos
La miniserie de Netflix que se filmará en La Plata: ¿Cuánto cobrarán los extras convocados de la Región?
“¿Qué opinás de la relación de tu ex y mi ex?”: no faltaron condimentos en la charla entre Wanda Nara y Rusherking en MasterChef
Premios Goya 2026: “Belén”, el film argentino está nominado a Mejor Película Iberoamericana
Picante: Yanina Latorre reveló quién es el participante más falso de MasterChef y confesó algunas internas
Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro
La Ciudad
La miniserie de Netflix que se filmará en La Plata: ¿Cuánto cobrarán los extras convocados de la Región?
VIDEO. Calor intenso y chapuzones: la Pileta de la UNLP vive a pleno la temporada de verano en La Plata
Advierten por loteos "truchos" en zonas rurales de La Plata
Cambio de quincena: restringen desde mañana el tránsito pesado en las rutas hacia la Costa
Demoras las demoras en el Tren Roca con el servicio que une La Plata y Constitución
Política y Economía
Inmobiliario y Patente: cuándo vencen y los descuentos vigentes
Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
Eliminan aranceles a la importación de celulares: ¿bajarán los precios?
Inflación 2025: la más baja después de 8 años
Las canastas básicas se dispararon en diciembre: 4,1%

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla