Adolfo Gaich puso la firma y es oficialmente refuerzo de Estudiantes

Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
El Lobo ganó el segundo partido y quedó a mano con Lanús en Estancia Chica
Inmobiliario y Patente: cuándo vencen y los descuentos vigentes
Jóvenes se agarraron a trompadas en 7 y 50: siete aprehendidos e investigan si la pelea fue por un robo
El oeste de La Plata, al borde de otra tragedia vial: en la zona ya hubo 3 muertes por el tránsito en 2026
La miniserie de Netflix que se filmará en La Plata: ¿Cuánto cobrarán los extras convocados de la Región?
VIDEO. Calor intenso y chapuzones: la Pileta de la UNLP vive a pleno la temporada de verano en La Plata
Eliminan aranceles a la importación de celulares: ¿bajarán los precios?
Cambio de quincena: restringen desde mañana el tránsito pesado en las rutas hacia la Costa
Demoras las demoras en el Tren Roca con el servicio que une La Plata y Constitución
Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo
Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro
En Tailandia, una grúa cayó sobre un tren y dejó al menos 30 muertos y 67 heridos
Ingresaban de contrabando autos de alta gama y luego se los alquilaban a artistas
La AFA negó irregularidades y aludió a “presiones” del Gobierno
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés en La Plata
VIDEO. Una esquina de La Plata invadida por roedores enormes: ¿De qué se tratan?
Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000
Los actos médicos no debieran postergarse bajo ningún motivo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El delantero Adolfo Gaich se transformó oficialmente en el primer refuerzo de Estudiantes de La Plata de cara a la temporada 2026, tras la firma de su contrato con la institución por las próximas tres temporadas y ya se sumó al grupo que realiza la pretemporada en City Bell.
Nacido en Bengolea (provincia de Córdoba) el 26 de febrero de 1999, Gaich arriba al Club en condición de libre, luego de su finalizar su vínculo con CSKA Moscú, entidad a la que se incorporó en agosto de 2020 proveniente de San Lorenzo de Almagro.
A lo largo de su carrera, además de su paso por el conjunto ruso y por el Ciclón, el delantero vistió las camisetas del Benevento (Italia), Huesca (España) y Hellas Verona (Italia). En Turquía, liga en la que más destacó, jugó para el Çaykur Rizespor y el Antalyaspor. Su último club fue el Krylya Sovetov Samara de Rusia, donde estuvo cedido durante el pasado semestre.
A nivel seleccionado, Gaich tuvo un destacado recorrido en las categorías juveniles, con participación y consagración en el Torneo de L’Alcudia. También integró la Selección Sub-20, con la que convirtió 7 goles en 20 partidos y disputó el Mundial de Polonia 2019.
Asimismo, formó parte del proceso olímpico, disputando los Juegos Panamericanos Perú 2019, certamen en el que Argentina se consagró campeón tras 16 años y donde fue goleador con seis tantos. Además, participó del Preolímpico Sudamericano 2020, donde el combinado nacional obtuvo el título, y de los Juegos Olímpicos, disputados en Tokio en 2021.
Con la Selección Absoluta, tuvo también su estreno en septiembre de 2019, cuando ingresó en la goleada de Argentina 4-0 ante México.
LE PUEDE INTERESAR
Gimnasia aprobó el inicio de una auditoría interna y anunció medidas para fortalecer la transparencia
LE PUEDE INTERESAR
El Lobo ganó el segundo partido y quedó a mano con Lanús en Estancia Chica
Gaich se convertirá en el séptimo integrante del plantel albirrojo en haber formado parte del combinado Mayor de la Albiceleste, ya que se suma a José Sosa, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Lucas Alario, Facundo Farías y Ramiro Funes Mori. No son los únicos con experiencia a nivel selecciones del plantel, ya que Eduardo Domínguez también cuenta con Fernando Muslera, Gabriel Neves y Tiago Palacios (Uruguay) además de Santiago Arzamendia (Paraguay).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí