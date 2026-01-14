Adolfo Gaich puso la firma y es oficialmente refuerzo de Estudiantes

El delantero Adolfo Gaich se transformó oficialmente en el primer refuerzo de Estudiantes de La Plata de cara a la temporada 2026, tras la firma de su contrato con la institución por las próximas tres temporadas y ya se sumó al grupo que realiza la pretemporada en City Bell.

Nacido en Bengolea (provincia de Córdoba) el 26 de febrero de 1999, Gaich arriba al Club en condición de libre, luego de su finalizar su vínculo con CSKA Moscú, entidad a la que se incorporó en agosto de 2020 proveniente de San Lorenzo de Almagro.

A lo largo de su carrera, además de su paso por el conjunto ruso y por el Ciclón, el delantero vistió las camisetas del Benevento (Italia), Huesca (España) y Hellas Verona (Italia). En Turquía, liga en la que más destacó, jugó para el Çaykur Rizespor y el Antalyaspor. Su último club fue el Krylya Sovetov Samara de Rusia, donde estuvo cedido durante el pasado semestre.

A nivel seleccionado, Gaich tuvo un destacado recorrido en las categorías juveniles, con participación y consagración en el Torneo de L’Alcudia. También integró la Selección Sub-20, con la que convirtió 7 goles en 20 partidos y disputó el Mundial de Polonia 2019.

Asimismo, formó parte del proceso olímpico, disputando los Juegos Panamericanos Perú 2019, certamen en el que Argentina se consagró campeón tras 16 años y donde fue goleador con seis tantos. Además, participó del Preolímpico Sudamericano 2020, donde el combinado nacional obtuvo el título, y de los Juegos Olímpicos, disputados en Tokio en 2021.

Con la Selección Absoluta, tuvo también su estreno en septiembre de 2019, cuando ingresó en la goleada de Argentina 4-0 ante México.

Gaich se convertirá en el séptimo integrante del plantel albirrojo en haber formado parte del combinado Mayor de la Albiceleste, ya que se suma a José Sosa, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Lucas Alario, Facundo Farías y Ramiro Funes Mori. No son los únicos con experiencia a nivel selecciones del plantel, ya que Eduardo Domínguez también cuenta con Fernando Muslera, Gabriel Neves y Tiago Palacios (Uruguay) además de Santiago Arzamendia (Paraguay).