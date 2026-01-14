Quién es Valeria, la mujer de los supuestos audios polémicos de Luciano Castro, los detalles

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
Luciano Castro está en el ojo de la polémica. Primero fue con Sarah Borrell, lo que generó un cortocircuito con Griselda Siciliani. Ahora, aparece otra presunta infidelidad que impacta en su relación con Griselda Siciliani
¿Quién es Valeria, la mujer de los nuevos audios polémicos de Luciano Castro? "Es una empresaria de nombre Valeria y es la dueña de la casa donde grabó la publicidad de un antialérgico... a él le gustó ella y pidió el Whatsapp", contó el lunes 12 de enero Santiago Sposato en A La Tarde.
Un día después, este martes 13, se conocieron más detalles. "Es una mujer llamada Valeria, Griselda Siciliani ya lo sabe", agregaron desde la pantalla chica, al tiempo que señalaron: "Valeria es una chica hermosa. Es de treint largos o cuarenta y pico, es la dueña de una super casa y dueña de una marca de ropa y de una marca de maquillaje, es una emprendedora, le va bien", aseguraron en la tele.
"Valeria mandó todo a un grupo de chat de WhatsApp de amigas... Hay una persona que se empezó a comunicar con periodistas del mundo del espectáculo y le dijo 'yo tengo este material subido de tono pero son 10 mil dólares'. El periodista aún no lo pudo ver pero escuchó audios.
"Dicen que Valeria quiere hablar, quiere contar su experiencia. Tamara Bella hoy contó que lo que le pasó fue hace 6 meses en la escuela, le escribía mensajes. Él en el San Martín estrenó Sansón de las Islas, con esa obra viajó a España", contaron en la tele, mientras que recordaron que, Sabrina Rojas confesó que ella ya vivió todo esto y que Luciano Castro siempre fue muy desprolijo.
