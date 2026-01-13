Gaich ya está en La Plata para unirse al Pincha: revisión médica y firma



El delantero Adolfo Gaich arribó este martes a La Plata y se dirigió directamente a una clínica local para realizarse los estudios médicos de rigor. Tras los chequeos, se sumará al Country Club de City Bell, donde firmará el contrato que lo unirá a Estudiantes por un año, en condición de préstamo.

Temprano por la mañana, el exgoleador de San Lorenzo -quien deja atrás un dilatado recorrido por varios clubes de Europa- llegó al Centro de Diagnóstico de City Bell y se sometió a la respectiva revisión médica.

Una vez cumplido este requisito, Gaich tiene previsto desplazarse al predio de dicha localidad para estampar su firma, conocer a sus nuevos compañeros de plantel y quedar a disposición del entrenador Eduardo Domínguez.

Tras su gran momento en el equipo del Bajo Flores, el atacante había sido transferido al CSKA de Moscú, el club más popular de Rusia, por unos 8 millones de dólares, aunque durante su estadía en el Viejo Continente no consiguió afianzarse definitivamente. Luego de su salida del club ruso, Gaich circuló a préstamo por diversos equipos europeos como Benevento, Hellas Verona, Huesca, Rizespor y Antalyaspor.

El acuerdo

De acuerdo con lo que se dio a conocer, el pacto con el futbolista surgido de las inferiores de San Lorenzo contempla una cesión por una temporada, con una opción de compra de 500 mil dólares por el 50% del pase.

La negociación fue mucho más veloz de lo previsto, lo que le permitirá a Estudiantes contar con una alternativa inmediata en el ataque. Esto resulta clave ante la maratónica agenda que el "Pincha" deberá sortear este año, con frentes abiertos como la Copa Libertadores, el Torneo de la Liga Profesional (donde debutará frente a Independiente en Avellaneda) y la Copa Argentina, certamen en el que se estrenará el próximo lunes ante Ituzaingó en el estadio Florencio Sola.

De esta manera, y con Guido Carrillo como titular indiscutido, Adolfo Gaich competirá por un puesto en la ofensiva no solo con el oriundo de Magdalena, sino también con Lucas Alario, quien por el momento continuará ligado a la institución al restarle un año más de contrato.