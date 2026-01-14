Miércoles caluroso y con máxima de 32º en La Plata

La ciudad de La Plata tendrá este miércoles una jornada marcada por el calor y el cielo parcialmente nublado, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el organismo oficial, la temperatura mínima será de 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 31°C, en un contexto de tiempo estable pero con sensación térmica elevada durante gran parte del día. Los vientos soplarán leves a moderados desde el noreste, lo que contribuirá a sostener el ambiente caluroso en la región.

Para la tarde se espera que continúen las condiciones de calor, con nubosidad variable y sin probabilidad de precipitaciones, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.