Casi mata a su pareja a cuchillazos

La acusada, de 18 años, le perforó un pulmón a su pareja / Web

Un grave hecho de violencia se registró ayer en la ciudad de Ensenada, donde una joven de 18 años fue detenida y quedó acusada ante la Justicia por el delito de “tentativa de homicidio”, luego de atacar a su pareja con un cuchillo.

Según fuentes del caso, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Santilli entre Calzetta y Horacio Cestino, donde un joven de 19 años quedó con graves heridas.

Los mismos voceros contaron que oficiales del Comando de Patrulla local fueron convocados al lugar ante un aviso de la Central de Emergencias 911, que indicó la presencia de una persona con lesiones compatibles con un ataque de arma blanca.

La víctima, Iván Fonseca Álvarez, presentaba heridas corto-punzantes en el pecho (lado izquierdo), en la espalda, en la mano derecha y en el mentón. Por eso una ambulancia del SAME, lo trasladó de urgencia al Hospital Horacio Cestino, donde quedó internado.

Se conoció que el damnificado se encontraba manteniendo una discusión verbal con la imputada. A partir de esa situación, oficiales de la división Motorizada iniciaron un operativo de búsqueda y dieron con una testigo clave.

Fue una mujer quien manifestó que dentro de su vivienda una pareja amiga de su hijo había protagonizado una fuerte discusión y que la joven hirió al damnificado. Con autorización judicial, la Policía entró en la finca y encontró a la sindicada como autora del hecho.

Durante el operativo de arresto incautaron un cuchillo de cocina, con hoja metálica de 20 centímetros y un retazo de tela de jeans color celeste con manchas de sangre, los cuales se encontraban sobre una mesa.

La chica quedó entonces detenida y fue derivada a la comisaría primera, junto con el arma empleada y la testigo del hecho.

El domicilio quedó preservado a la espera del trabajo de los peritos. Aún se investiga el móvil del ataque.

Por último, los informantes mencionaron que, tras los estudios de rigor, se comprobó que el herido presentaba compromiso pulmonar. Su estado es delicado.