El prodigio local becado por Harvard

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
El joven estudiante Valentín Poggio egresado del Colegio Albert Thomas, fue seleccionado para continuar su formación académica en la Universidad de Harvard, una de las casas de estudios más prestigiosas del mundo.
Así, Valentín, suma un nuevo logro a su destacada trayectoria académica que a sus 19 años lo llevó a formar parte de un programa estudiantil de la NASA.
En esta ocasión, Poggio no solo superó el exhaustivo proceso de admisión sino que además fue distinguido con una beca completa otorgada por la propia universidad, que cubrirá la totalidad de la carrera, además de los gastos de alojamiento y alimentación durante su estadía en Estados Unidos.
El proceso de selección es idéntico tanto para aspirantes estadounidenses como internacionales, aunque en el caso de los estudiantes extranjeros se suma la exigencia de acreditar el dominio del idioma inglés. Tras superar exitosamente estas instancias, Valentín logró ubicarse entre los 2.000 seleccionados de un total de más de 60.000 postulantes de todo el mundo.
A inicios del 2025, el joven había quedado entre los dos argentinos elegidos para representar al país en un programa estudiantil de la NASA, donde participó de un campamento internacional en el que se simuló una misión tripulada a Marte.
Ahora, con su ingreso a Harvard, Poggio inicia ahora una nueva etapa de formación académica que lo proyecta hacia un futuro prometedor en el campo de la ciencia.
