Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad |EL JOVEN QUE PARTICIPÓ DE UN PROGRAMA DE LA NASA SE PREPARA PARA ESTUDIAR EN EEUU

El prodigio local becado por Harvard

El prodigio local becado por Harvard

Valentín Poggio accedió una beca completa de Harvard / EL DIA

14 de Enero de 2026 | 03:12
Edición impresa

El joven estudiante Valentín Poggio egresado del Colegio Albert Thomas, fue seleccionado para continuar su formación académica en la Universidad de Harvard, una de las casas de estudios más prestigiosas del mundo.

Así, Valentín, suma un nuevo logro a su destacada trayectoria académica que a sus 19 años lo llevó a formar parte de un programa estudiantil de la NASA.

En esta ocasión, Poggio no solo superó el exhaustivo proceso de admisión sino que además fue distinguido con una beca completa otorgada por la propia universidad, que cubrirá la totalidad de la carrera, además de los gastos de alojamiento y alimentación durante su estadía en Estados Unidos.

El proceso de selección es idéntico tanto para aspirantes estadounidenses como internacionales, aunque en el caso de los estudiantes extranjeros se suma la exigencia de acreditar el dominio del idioma inglés. Tras superar exitosamente estas instancias, Valentín logró ubicarse entre los 2.000 seleccionados de un total de más de 60.000 postulantes de todo el mundo.

A inicios del 2025, el joven había quedado entre los dos argentinos elegidos para representar al país en un programa estudiantil de la NASA, donde participó de un campamento internacional en el que se simuló una misión tripulada a Marte.

Ahora, con su ingreso a Harvard, Poggio inicia ahora una nueva etapa de formación académica que lo proyecta hacia un futuro prometedor en el campo de la ciencia.

LE PUEDE INTERESAR

Renuevan advertencia por las infracciones al circular sin patente

LE PUEDE INTERESAR

Extienden la inscripción para carreras de salud

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La paritaria en Provincia, a cuarto intermedio: estatales y docentes rechazaron la oferta de 1,5%

Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?

Video.- Magnabosco, la "barbie brasileña" reapareció junto a "La Brujita" Verón en el predio del Santos

“Videos y fotos”: el escándalo crece y una tercera mujer apareció ligada a Luciano Castro

Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata

Viral | Le secuestraron la moto a un repartidor en La Plata y disparó: "Parece que acá hay que salir a robar”

Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11

La Plata: "esquivó" un ciclista, perdió el control y volcó
+ Leidas

“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero

Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo

El prodigio local becado por Harvard

Presentan a Auzmendi y solo falta uno más

Gaich ya se siente uno más

Verón viajó a Brasil y se reunió con el presidente del Santos

Choque en La Frontera: Bastián, en estado crítico
Últimas noticias de La Ciudad

Pilotos platenses combaten el fuego que hace arder al Sur

Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo

Crece la polémica por el estacionamiento en 37 y 12

Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000
Deportes
Gaich ya se siente uno más
El gran desafío que tendrá Sosa en el 2026
Sigue con la puesta a punto para el estreno
Verón viajó a Brasil y se reunió con el presidente del Santos
Presentan a Auzmendi y solo falta uno más
Espectáculos
“Siete Esferas”: Agatha Christie vuelve a Netflix
Agresión, acoso sexual y violación: dos empleadas demandaron a Julio Iglesias
BTS está de vuelta: la banda de k-pop anunció dos fechas en Argentina
Paramount insiste y lleva a Warner a la Justicia
Memoriosa... Qué es lo que Barbieri no le perdona a Eugenia Tobal
Policiales
“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés
Casi mata a su pareja a cuchillazos
El Bosque, otra vez escenario de un violento asalto
Cayó un hombre acusado de manosear a una menor
Información General
Choque en La Frontera: Bastián, en estado crítico
Una ola gigante en la Costa: puede volver a pasar
Antisemitismo: el Colegio de Médicos tomó intervención
Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?
¡Para chuparse los dedos! General Belgrano se llena de sabor: llega la 2ª Fiesta Morfi, edición vacío y hamburguesas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla